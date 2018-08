"Barcelona kommer alltid finnas i mitt hjärta" I Camp Nous färgglada korridorer firas det match efter match. Alla är glada och ropar ”Campeones” vid slutet av säsongen. Matcher gick och matcher spelades och en vilja växer fram i bakgrunden. Det är Neymar som funderar på att gå. Neymar sista ord i Barcelona fick vi erfara från en video där neymar sitter och läser upp följande från sin mobil: -Livet för en atlet är gjord av utmaningar, vissa är givna, och andra är resultat av våra beslut… Barcelona var mer än bara en utmaning… Det var drömmen hos ett barn som spelade med stjärnorna genom ett videospel… När jag kom till Katalonien som en 21-åring hade jag fullt med utmaningar… Barcelona kommer alltid finnas i mitt hjärta men jag behöver nya utmaningar. Jag accepterade PSGs erbjudande… och hjälpa klubben att vinna titlar som deras publik vill ha. För Neymar handlar det om att erövra nya mål och utmaningar i livet. Det är orden som ljöd från den hesa brasilianaren. Då Barcelona redan är framgångsrik som klubb och givit det bästa man kan vinna, Champions League, kände Neymar att det var dags att hänga Champions League-medaljen i troféskåpet och titta framåt. Pengar och konkurrens Vissa menar att det också handlade om pengar, medan andra menade att det handlade om att ”komma bort ifrån Messis skugga”. Messi är en av de sällsynta, men också en fronfigur i Barcelona. Neymar är fronfigur i Brasilien, men inte i Barcelona. I Barcelona jublar publiken när Messi springer förbi försvaret, man efter man och gör mål. Påväg mot hörnflaggan samlas truppen kring Messi efter målet där Neymar ser tillsynes glad ut, men innerst inne fylld av avund. I PSG syns han utan tvekan, inte enbart för hans stora konstfärdighet utan också för priset PSG fick betala för honom. PSGs investering i Neymar blev därmed tidernas dyraste värvning och som medförde höga förväntningar på brasilianaren. I våras kom uppgifter om att Neymar ville ytterligare höja sin lön för att stanna i klubben, vilket de gjorde. Neymars kollega, Mbappe, vann nyligen världsmästerskapet med Frankrike. Nu kommer Neymar ha konkurrens om vem som ska spela i vems skugga. Mbappe är bara 19 år gammal och har redan skrivit sig in i historieböckerna. "Jag stannar. Jag stannar i PSG" Efter förlusten mot Belgien i världmästerskapet avslutade Neymar ryktena som spreds om att Neymar skulle lämna PSG. Bralianaren sade enligt följande: -Jag stannar. Jag stannar i PSG. Jag har ett kontrakt med PSG. Många av spekulationerna är gjorda av media. Möjligtvis kan Neymar skriva historia denna säsong eller kommande säsonger med PSG. PSG har aldrig lyckats kamma hem en Champions League titel tidigare och kan bli deras första nu. Neymar har även andra utmaningar, som att bli världens bästa spelare genom att vinna guldbollen, även kallad ”Ballon D’or”. Framtiden för Neymar och PSG är bortom horisonten. Den återstår att se.

