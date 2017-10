Barcelona - Olympiakos: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

För en gångs skull har Barcelona ifrågasatts från många håll, men de har gjort en riktigt stark säsongsinledning, med 3-0-vinsten mot Juventus som pricken över i:et. I Champions League har man alltså vunnit båda sina matcher, och inte släppt in ett enda mål. Nu spelar man på Camp Nou mot ett Olympiakos i gungning, och vi kan inte bara se den här matchen sluta på ett sätt – hemmavinst. Vi tippar 3-0 till Barcelona. Odds på 1: 1.08, Unibet Odds på 3-0: 3.50, Unibet

Inför Barcelona – Olympiakos I Grupp D tar ett Barcelona utan poängtapp ikväll emot ett Olympiakos utan poäng. Här har ni det viktigaste inför matchen. Inför säsongen var många tveksamma på Barcelona. Man tappade världsstjärnan Neymar, och ersättaren Ousmane Dembélé hade inte spelat många minuter i blårött innan han drog på sig en långtidsskada. Därpå har truppen kritiserats för dess bristande bredd, och försöket att värva in Coutinho på transferfönstrets sista dag misslyckades. I Spanska Supercupen förlorade man mot Real Madrid med totalt 1-5. Men Barcelona har efter Supercup-förlusten på sitt sedvanliga vis flugit fram. Innan man spelade 1-1 borta mot Atlético Madrid i helgen – ett klart godkänt resultat – stod man på nio raka vinster, 27 gjorda mål och endast två insläppta. Man toppar La Liga, fyra poäng före Valencia, och toppar även sin grupp i Champions League. Ni som kan den grekiska fotbollen vet att Olympiakos totaldominerat ett bra tag. Man har vunnit ligan 21 av de 23 senaste säsongerna (sist man inte vann var 2010, då Panathinaikos tog hem guldet), och säsongen 2015-16 vann man dessutom med hela 30 (!) poäng före tvåan. På de 30 matcher som spelades tog Olympiakos 85 poäng, medan tvåan Panathinaikos således erhöll 55 poäng. Nuvarande säsong har Olympiakos inlett sämre än väntat, både i ligan och i Champions League. I ligan ligger man 5:a och har fyra poäng upp till förstaplacerade PAOK, laget Östersund slog ut när de säkrade spel till Europa League. I Champions League har Olympiakos levererat två förluster av två möjliga, 2-3 mot Sporting Lissabon och 0-2 mot Juventus. Barcelona och Olympiakos har aldrig tidigare spelat mot varandra. Förväntad laguppställning, Barcelona Ter Stegen Semedo – Piqué – Umtiti – Alba Vidal – Rakitić – Busquets – Iniesta Suárez – Messi Ousmane Dembélé är som redan nämnt långtidsskadad, det är en lårmuskel som krånglar. Rafinha och Arda Turan är även de skadade och missar matchen. Förväntad laguppställning, Olympiakos Kapino Elabdellaoui – Romao – Engels – Figueiras Odjidja-Ofoe – Gillet Carcela-González – Fortounis – Marin Emenike Jagoš Vuković och Ben Nabouhane är i dagsläget lagets enda spelare som bekymras av skador, båda två är tveksamma till spel. Olympiakos har den förre Djurgården-spelaren Hrovje Milić i laget. Han startade de två första ligamatcherna den här säsongen, men efter ett rött kort har tränaren inte gett honom chansen igen, och vi befarar att han inte får spela ikväll heller. Senaste 5 matcher, Barcelona: Eibar, H, 6-1. Girona, B, 3-0. Sporting Lissabon, B, 1-0. Las Palmas, H, 3-0. Atlético Madrid, B, 1-1. Senaste 5 matcher, Olympiakos: Astreras Tripolis, H, 2-1. AEK Aten, B, 2-3. Juventus, B, 0-2. Atromitos, H, 0-1. Panionios, B, 4-3.

I Grupp D tar ett Barcelona utan poängtapp ikväll emot ett Olympiakos utan poäng. Här har ni det viktigaste inför matchen. Inför säsongen var många tveksamma till hur Barcelonas år skulle se ut. Laget tappade världsstjärnan Neymar, och ersättaren Ousmane Dembélé hade inte spelat många minuter innan han drog på sig en långtidsskada. Truppen kritiserades för dess bristande bredd, och försöket att värva in Coutinho på transferfönstrets sista dag misslyckades. I Spanska Supercupen förlorade man mot Real Madrid med totalt 1-5. Men Barcelona har efter Supercup-förlusten på sitt sedvanliga vis flugit fram. Innan man spelade 1-1 borta mot Atlético Madrid i helgen – ett klart godkänt resultat – stod man på nio raka vinster, 27 gjorda mål och endast två insläppta. Man toppar La Liga, fyra poäng före Valencia, och toppar även sin grupp i Champions League. Ni som kan den grekiska fotbollen vet att Olympiakos totaldominerat ett bra tag. Man har vunnit ligan 21 av de 23 senaste säsongerna (sist man inte vann var 2010, då Panathinaikos tog hem guldet), och säsongen 2015-16 vann man dessutom med hela 30 (!) poäng före tvåan. På de 30 matcher som spelades tog Olympiakos 85 poäng, medan tvåan Panathinaikos således erhöll 55 poäng. Nuvarande säsong har Olympiakos inlett sämre än väntat, både i ligan och i Champions League. I ligan ligger man 5:a och har fyra poäng upp till förstaplacerade PAOK, laget Östersund slog ut när de säkrade spel till Europa League. I Champions League har Olympiakos levererat två förluster av två möjliga, 2-3 mot Sporting Lissabon och 0-2 mot Juventus. Barcelona och Olympiakos har aldrig tidigare spelat mot varandra.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.