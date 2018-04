När fredag blir till lördag väntar oss en fotbollshelg med mängder av goda matcher, där den kanske allra bästa sparas till sist. Lazio ska möta Roma på Stadio Olimpico, i ett stekhett derby. Sällan har ett derby mellan de här två lagen varit så pass betydelsefullt sett till tabellen, och till råga på allt slåss de mot varandra om samma sak – Champions League-spel. Få kan ha missat Romas fantastiska upphämtning mot Barcelona i Champions League-semifinalen i tisdags, då de vände upp och ned på underläget från första matchen och besegrade Barcelona med 3-0 i Rom. Detta efter att matchens gigant Daniele De Rossi stått för en framspelning till 1-0 och därefter själv gjort 2-0 från straffpunkten. 3-0 nickade försvarsgeneralen Kostas Manolas in, och greken tog därmed revansch efter sitt självmål i första mötet. Även Lazio spelade Europamatch i veckan, men inte riktigt med lika lyckad utgång. Klubben hade en 4-2-ledning att gå på mot Salzburg i semifinalen av Europa League, men åkte på en 4-1-förlust i Österrike och slogs därmed ut. Fullt fokus på Serie A nu alltså. I Serie A slåss Lazio, Roma och Inter om två Champions League-platser (tredje- och fjärdeplatsen i Serie A) till kommande säsong. Lazio ligger trea på 60 poäng, Roma fyra på 60 poäng även dem, och Inter femma på 59 poäng. En riktig nagelbitare är alltså att vänta, i upploppet av Serie A. En seger i denna match hade onekligen varit av stor vikt för det vinnande laget.

