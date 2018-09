Streama Watford - Manchester United: Titta via live stream

Streama Watford – Manchester United Du som vill streama Watford – Manchester United behöver skaffa ett konto på Viaplay, då det är Viaplay som står för sändningarna av Premier League i Sverige. Skaffa ditt konto och se matchen live. Det är även möjligt att titta på matchen i efterhand, att pausa eller att spola tillbaka sändningen. Viaplay har som vanligt Premier League-studio hela lördagen, och visar Tottenham – Liverpool, Newcastle – Arsenal och Watford – Manchester United. Avspark till Watford – United är 18:30, och då kan du se denna match. Det går att se matchen från vilken plattform som helst, så länge du har Viaplay installerat. Match: Watford - Manchester United, Premier League

Datum & tid: Lördag 15 september, 18:30

Arena: Vicarage Road Stadium

Stream: ViaPlay

Streama Premier League Se Watford – Manchester United på TV Watford – Manchester United sänds på Tv-kanalen Viasat Sport Premium, och där kan du således kolla på matchen direkt från din TV. Trolig laguppställning, Watford Foster

Janmaat – Cathcart – Kabasele – Holebas

Doucouré – Capoue

Hughes – Pereyra

Deeney – Gray



Skador: Tom Cleverley, Gerard Deulofeu, Miguel Britos

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Manchester United De Gea

Valencia – Smalling – Lindelöf – Young

Pogba – Fellaini – Matic

Lingard – Lukaku – Sánchez



Skador: Phil Jones, Luke Shaw, Marcos Rojo, Sergio Romero, Marouane Fellaini (tveksam)

Avstängningar: Marcus Rashford, Diogo Dalot (tveksam) Watford har gått rent hittills Watford har blivit extra mycket uppmärksammat i Sverige på sista tiden, efter att klubben värvat två svenskar till laget. Före detta IFK Göteborgsmålvakten Pontus Dahlberg väntas inte spela särskilt mycket, och är för tillfället tredjemålvakt bakom Ben Foster och Heruelho Gomes. Ken Sema däremot har fått hoppa in i tre av lagets fyra Premier League-matcher denna säsong, och väntar bara på att få chansen från start. Med tanke på hur bra Watford gått – 12 poäng av 12 möjliga – är det dock svårt att slå sig i elvan för tillfället. Att Watford inledde säsongen med att besegra Brighton, Burnley och Crystal Palace är imponerande men ändå inte alltför häpnadsväckande. Att man däremot skulle besegra Tottenham i den senaste matchen var det nog väldigt få som trodde. Nu har man sin andra match mot ett topplag i rad, och efter en match mot Fulham i sjätte omgången åker man till Emirates för bortamatch mot Arsenal. Laget börjar ställas på prov på riktigt. Manchester United har inte fått den start på säsongen som man hade hoppats. Laget har två segrar och två förluster, och Victor Nilsson Lindelöf har varit en av spelarna som kritiserats hårt i pressen. Mot Burnley senast var han dock stabil, och han väntas få starta även i denna match. Vi hoppas naturligtvis, och tror, att Sema kommer att bytas in, och därmed får vi se en spännande svenskduell. Speltips I vanliga fall hade vi trott på United i det här mötet, men Watford kommer in i matchen med en bra form, ett stort självförtroende och med stora kvaliteter. Oddsen har enligt vår mening inte tagit tillräcklig hänsyn till hur mycket Watford faktiskt imponerat i säsongsöppningen, och 1.95 på Manchester United tycker vi inte är spelvärt. Samtidigt som Watford presterat mycket bra har United inte nått den nivå de vill ligga på. Vi tycker att det oavgjorda resultatet känns som ett bra spel här, vilket ger oss 3.40 gånger pengarna. Ett kryss känns relativt nära till hands, och till 3.40 är det värt spelet. Tips: Manchester United vinner

Odds: 1.50, Bet365

