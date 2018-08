Streama Arsenal - Manchester City Sugen på att se två storlag möta varandra i Premier League denna söndag? Bra, för då kan du se den på Viaplay. Premier League visas på Viaplay, och har man ett konto på Viaplay kan man se alla matcher från Premier League. Skaffa ett Viaplay-konto och strema Arsenal - Manchester City! Match: Arsenal - Manchester City, Premier League

Datum & tid: Söndag 12 augusti 17:00

Arena: Emirates Stadium

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, Arsenal Leno Bellerin – Mustafi – Sokratis – Maitland-Niles Xhaka – Torreira Mikhitaryan – Özil – Lacazette Aubameyang Trolig laguppställning, Manchester City Ederson Walker – Kompany – Stones – Mendy Bryne – Fernandinho – Silva Mahrez – Aguero – Sané Manchester City inställda på att försvara titeln På söndag eftermiddag sitter vi i sofforna och njuter av en förhoppningsvis händelserik match. Arsenal möter Manchester City på Emirates Stadium och blir därmed deras första Premier League match denna säsong. Manchester City kommer ut med ett stort självförtroende efter att ha vunnit den senaste säsongen med hästlängder. Efter 38 spelade matcher slutade de upp med totala 100 poäng och 79 mål i målskillnad. Det blev hittills Pep Guardiolas största framgång i Premier League. The Citizens söker nu att försvara deras titel. Manchester Citys kapten Vincent Kompany menar att laget är förberedda på att försvara titeln efter han såg deras attityd när han återvände till träning. ”Vi inser att detta är värdefullt, och vi vill hålla fast vid det” ljöd orden från den belgiska spelaren. Arsenal börjar om på nytt och lägger historia bakom sig. The Gunners förstår att denna match är viktig för självförtroendet och ifall de vinner den har de något att ta med sig inför kommande matcher, vilket är att de har slagit ligans stormästare. Kevin De Bryne och Raheem Sterling återvände till träning denna vecka vilket innebär att de kanske inte hinner komma i form. Dessa spelare är nyckelspelare i laget och viktiga för spel-uppbyggnaden. Troligtvis startar Pep nyförvärven Riyad Mahréz som även har varit med försäsongens träningar. Vänsterbackarna Sead Kolasinac och Nacho Monreal är båda skadade, och vi lär se den unga Maitland Niles vikariera på den positionen. Maitland Niles är inte lika bra på den positionen och detta kommer Manchester City att utnyttja. Speltips Emery har aldrig lyckats slå Pep Guardiola på 10 matcher. City vann mot Chelsea förra helgen med 2-0 i Community Shield. Arsenal och Manchester City spelar identiskt och denna match kommer troligtvis utmärkas av hög press och offensiv fotboll. Däremot kommer Manchester City se den vindsnabbe Ayubemeyang som ett hot, vilket kan resultera i att de inte håller den högsta backlinjen. Mustafi gjorde många misstag förra säsongen och kan ha tendensen att upprepa dem mot Manchester City. Vi tror att Manchester City kommer att vinna och tar därför 2:an till oddset 1.95 på Bet365. Tips: Manchester City vinner Odds: 1.95 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.