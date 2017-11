Streama Brynäs – Adler Mannheim

Det gäller Brynäs IF inte drar ner tempot, och ser till att åtminstone få med sig ett oavgjort resultat. Skulle de lyckats med att vinna eller få oavgjort på hemmais så väntar det en biljett till kvartsfinalerna för laget från Gävle.

De har just nu ett litet övertag på Adler Mannheim efter att de lyckats vinna den första åttondelsfinalen med 2-3.

Det gäller nu verkligen för Brynäs att ta sig an Adler Mannheim på bästa möjliga vis. De har visat upp att de har en formsvacka i SHL, men fortfarande verkar spelet i CHL stämma såhär långt.

