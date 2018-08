Många sitter just nu hemma och bara väntar på att HockeyAllsvenskan & SHL 2018/19 ska dra igång. Snart är väntan över. Premiären för Sveriges bästa hockeyliga kommer nämligen att ske den 15 september.

Träningsmatcher inför HockeyAllsvenskan & SHL Här nedan följer alla de matcher som finns inför säsongerna i SHL och i HockeyAllsvenskan. Se till att du känner till när ditt lag spelar genrep. Här kan du även läsa mer om hur du kan streama hockey från SHL & HockeyAllsvenskan 2018 & 2019. Perfekt för dig som vill följa ditt favoritlag. Alla dessa träningsmatcher kommer du kunna sända på samma vis som du kan se matcherna när ligorna drar igång. 16 augusti 19:00, Frölunda – HV71

19:00, Mora IK – Leksands IF

19:00, Malmö RedHawks – Linköpings HC 17 augusti 19:00, IK Oskarshamn – Västerviks IK 18 augusti 15:00, HV71 – Färjestads BK

15:00, AIK – Brynäs IF 21 augusti 19:00, BIK Karlskoga – Södertälje SK 22 augusti 19:00, Almtuna IS – Timrå IK

19:00, Skellefteå AIK – Luleå HF 23 augusti 19:00, Linköping HC – Djurgårdens IF

19:00, Frölunda HC – Leksands IF

19:00, Brynäs IF – Mora IK 24 augusti 19:00, Färjestads BK – Frölunda HC

19:00, Rögle BK – HV71

19:00, IK Oskarshamn – IK Pantern 25 augusti 19:00, Leksands IF – Färjestads BK 26 augusti 19:00, Örebro Hockey – Färjestads BK

19:00, Skellefteå AIK – Modo Hockey 28 augusti 19:00, Örebro Hockey – Färjestads BK

19:00, Skellefteå AIK -Modo Hockey 29 augusti 19:00, AIK – HC Vita Hästen 30 augusti 19:00, Rögle BK – Linköpings HC 31 augusti 19:00, Brynäs IF – Färjestads BK

19:00, Västerås HK – Södertälje SK 6 september 18:00, Örebro Hockey – HV71

18:00, Mora IK – Brynäs IF

18:00, Rögle BK - Tingseryd

19:00, Linköping HC – Färjestads BK 9 september 16:00, HV71 – Rögle BK 11 september 19:00, Brynäs IF – Timrå IK

19:00, Färjestads BK – Mora IK

19:00, Luleå HF – IF Björklöven

