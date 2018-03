Neymar har inte tillhört PSG särskilt länge, men redan är ryktena om att han ska lämna många. Det sägs att han är missnöjd över mycket i klubben; han känner sig illa behandlad av fansen och av lagkamrater, och har kommit till insikten att övergången till PSG var ett felbeslut. Det sägs även att han valde att gå till PSG för att senare kunna gå till Real Madrid, då en direktövergång från Barcelona till Real Madrid inte är enkel att ordna. Enligt spanska tidningen AS kommer företaget Nike att skjuta till pengar åt Real Madrid, för att klubben ska ha möjlighet att värva Neymar. Neymar sponsras av Nike, och Nike vill hellre se honom spela i Madrid än i PSG. Real Madrids tröjsponsor är fram till och med sommaren 2020 Adidas. Nike sägs se en Neymar-övergång till Real som en god möjlighet att synas i världens för tillfället största klubb, och det är inte otänkbart att Nike med tiden försöker överta Adidas roll som tröjsponsor åt Real Madrid.

Sommaren 2013 värvade FC Barcelona det brasilianska underbarnet Neymar från Santos FC. Det tog inte lång tid innan Neymar blev en publikfavorit på Camp Nou, och Barcelonafansen har under åren njutit av att se bolltrollarens konster. Neymar blev en av Barcelonas viktigaste spelare, och hans unga ålder innebar att klubben såg honom som spelaren som skulle kunna ta ett ännu större ansvar den dagen Lionel Messi skulle tacka för sig.

