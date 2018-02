David Fällman är född 1990, och fyllde 28 år förra veckan. Som barn spelade han för Eskilstunabaserade klubben Triangelns IK. Hans talang var tydlig och hos ungdomstränare i Eskilstuna var han känd som en av de mest lovande spelarna i staden. År 2007 började Fällman spela för klassiska Eskilstuna City, då i Division 2. Redan som sjuttonåring fick han göra flertalet matcher i A-laget, och året därpå blev det ännu fler matcher. Inför säsongen 2009 lämnade Fällman City. Nästa klubbadress blev Väsby United, AIK:s dåvarande farmarklubb där bland annat Robin Quaison, Nabil Bahoui och Magnus Eriksson spelat genom åren. Men David Fällman lyckades aldrig imponera så pass att AIK ville ha in honom. Istället skrev Fällman, efter tre år i Väsby, på för Gefle IF. Fällman tog ett stort ansvar i Gefle, där han med tiden blev lagkapten. Efter säsongen 2015 lämnade han klubben för att skriva på för Dalian Transcendence. Där tillbringade han alltså två år, innan han lämnade klubben.

Sedan förra säsongen har Hammarby gjort sig av med vänsterbacken Stefan Batan och högerbacken Birkir Már Sævarsson. För att ersätta dessa spelare har klubben hämtat in Neto ”Netinho” Borges till vänster samt Simon Sandberg till höger, som även kan spela mittback. I och med nyförvärven har Hammarby totalt sju försvarare i truppen. Endast tre av dessa är i grunden mittbackar, och därför verkar klubben nu vara på väg att bredda på den positionen.

Eskilstunafostrade mittbacken David Fällman var under åren 2012–2015 lagkapten och en viktig del av det Gefle IF som krigade för att hänga kvar i Allsvenskan. När säsongen 2015 var över lämnade Fällman sitt Gefle för att pröva på lyckan i kinesiska andraligaklubben Dalian Transcendence. Efter två år i Kina, där Dalian Transcendence kom på fjortonde plats bägge åren och där Fällman gjorde totalt 55 matcher, gick spelaren och klubben skilda vägar. Nu kan David Fällman vara på väg tillbaka till svensk fotboll. Hammarby visar intresse för försvararen, och kanske kan han vara spelaren som gör Hammarbys försvarsuppsättning komplett.

