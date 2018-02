Nehuen Paz, Newell’s Old Boys till Bologna

Marc Rzatkowski, Red Bull Salzburg till New York Red Bulls (lån)

Lucas Moura har lämnat PSG för Tottenham, efter att ha varit totalt i frysboxen under denna säsong. Niklas Hult lämnar Panathinaikos för rivalen AEK Athen. Genoa har återkallat Oscar Hiljemark från Panathinaikos, dit han varit utlånad under hösten. Yuto Nagatomo har efter sju år lämnat Inter, om än tillfälligt. Japanen lånas ut till Galatasaray. Den före detta MFF-spelaren Vladimir Rodic har bytt klubb. Serben lämnar Randers för Silkeborg. Demba Ba har lånats ut från kinesiska Shanghai Shenhua till turkiska Göztepe. Samuel Eto'o har bytt klubbadress inom Turkiet. Kameruniern lämnar Antalyaspor för Konyaspor. Även Samir Nasri lämnar Antalyaspor. Mittfältarens kontrakt har brutits, och han kan nu skriva på för vilken klubb han vill trots att övergångsfönstret har stängt.

Pierre-Emerick Aubameyang har lämnat Dortmund för Arsenal för cirka 600 miljoner kronor. Michy Batshuayi ersätter Aubameyang i Dortmund, då den tyska klubben lånat in honom från Chelsea för resten av säsongen. Den franske landslagsanfallaren Olivier Giroud har lämnat Arsenal för Chelsea. Elaquim Mangala köptes till Manchester City för 42 miljoner euro sommaren 2014, men lånas nu ut för andra gången under sin sejour i ”The Blues”. Tillfällig klubbadress blir Everton. Bebé värvades år 2010, som 20-åring, till Manchester United för närmare 100 miljoner kronor. Det blev dock bara två A-lagsmatcher för portugisen, som den senaste tiden representerat Eibar. Nu lånas han ut från Eibar till Rayo Vallecano.

