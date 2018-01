Ludwig Augustinsson har tagit en ordinarie tröja i Werder Bremen direkt, under sin första säsong i Bundesliga. Sedan tidigare har han kopplats ihop med en övergång till AC Milan eller Benfica, och nu ryktas även RB Leipzig vara intresserade av svenskens tjänster. Leipzigs vänsterback Marcel Halstenberg har nylligen åkt på en korsbandsskada, och klubben ska se Augustinsson som den perfekte ersättaren.

– Mitt enda fokus just nu är att spela bra för Werder Bremen, säger Augustinsson om ryktena. Min agent tar hand om alla de där sakerna. Jag är lycklig här. Jag försöker bli bättre varje dag och hjälpa Werder Bremen.



Landslagsaktuelle Oscar Hiljemark är för närvarande utlånad från Genoa till Olympiakos. Hiljemark har gjort det bra i Grekland på sistone, och nu vill Genoa ha tillbaka sin spelare.

– Jag vet inte om jag kommer att återvända till Genoa, säger Oscar Hiljemark. Det enda jag kan göra nu är att lägga all fokus på Panathinaikos. Jag tillhör Panathinaikos och kommer att göra allt i varje match.

Genoa ligger på 15:e plats i Serie A, och kan behöva lite hjälp för att undvika bottenstriden mot slutet av säsongen.

En annan svensk med en liknande situation. Isaac Kiese Thelin är utlånad från Anderlecht, till ligakonkurrenten Waasland-Beveren. Efter att ha haft svårt att slå sig in i Anderlecht, gör Kiese Thelin nu succé i sin temporära klubbadress. Svensken leder skytteligan i Belgien, och Anderlecht har nu försökt avsluta lånet.

– Anderlecht kollade situationen och försökte se vad Waasland sa, berättar Isaac Kiese Thelin. Men Waasland ville ha kvar mig så det är här jag är nu.



AIK:s unge målvakt Oscar Linnér, 20, förlängde sitt kontrakt med AIK i vintras. Detta trots att Olympiakos var intresserade av att värva honom.

– Jag kände att min vision och målsättning hela tiden var att vara kvar i AIK, med tanke på allt de gjort för mig och att de sportsliga utmaningarna som vi ser framför oss nu är otroligt inspirerande, berättar Oscar Linnér. Fortsätter jag att må bra och prestera så kanske inte det var sista tåget som gick. Jag känner att jag inte uppnått allt jag vill uppnå i AIK.

Det har ryktats en del om Cristiano Ronaldo på sistone. PSG, Manchester United, eller stanna kvar i Real Madrid? Ronaldo har tidigare sagt att han vill avsluta karriären i Real, men ska vi tro en av hans nära vänner, Miguel Paixao, så stämmer inte det.

– Om det är möjligt så vore hans önskan att avsluta karriären i Sporting Lissabon, säger Miguel Paixao. Han pratar om det och det var faktiskt han som bad mig säga det här också. Möjligheten finns.

Det var i Sporting Lissabon som Cristiano Ronaldo inledde karriären, innan det tog fart på riktigt i Manchester United.