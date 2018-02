Enligt spanska tidningen Sport kan FC Barcelonas lagkapten Andrés Iniesta kan vara på väg att lämna klubben. Kinesiska Tianjin Quanjian ska ha erbjudit den skicklige mittfältaren en ”astronomisk” summa för att skriva på för klubben. Tidningen skriver att Iniesta överväger erbjudandet, och att Barcelona tillåter honom att lämna klubben om han vill. Så sent som i oktober skrev dock Iniesta på ett så kallat ”livstidskontrakt” med Barcelona, som skulle binda honom till klubben för resten av karriären.



Italien missade VM på grund av Sverige, och den italienske förbundskaptenen Giampiero Ventura fick sparken. Än har ingen ny förbundskapten tillsatts, men det har talats om såväl Carlo Ancelotti som Antonio Conte. Även Claudio Ranieri, till vardags i Nantes, har ryktats vara en kandidat. Nu uttalar sig Leicesters förre guldtränare i frågan.

– Om jag skulle få chansen till att träna Italiens landslag så skulle det vara en ära, säger Claudio Ranieri.

Mittbacken David Fällman har ryktats till Hammarby en period. Nu sägs affären vara i sitt slutskede, och enligt Expressen blir övergången officiell under helgen, kanske redan under fredagen. Fällman var lagkapten för Gefle IF, innan han inför 2016 lämnade Allsvenskan för spel i Dalian Transcendence i kinesiska andraligan. Fällman har brutit sitt kontrakt med Dalian Transcendence, och anländer därför till Hammarby utan någon övergångssumma, som bosman.



Klasspelaren Chinedu Obasi lämnade AIK vid årsskiftet, sedan spelarens kontrakt löpt ut och klubben inte var beredd att möta Obasis lönekrav. Rykten om att Obasi är aktuell för Djurgården har nyligen dykt upp, men huvudpersonen tar död på dessa spekulationer.

”Jag har så mycket respekt för AIK och så stor kärlek för AIK:s fans, så snälla tro inte på några rykten om att jag skulle vara på väg till något annat lag i Stockholm”, skriver Chinedu Obasi på sitt Instagramkonto.



Othman El Kabir är på väg att skriva på för FC Ufa, det bekräftar Djurgårdens sportchef Björn Andersson. Men Andersson säger att Djurgården inte har några direkta planer på att värva in någon ersättare, och ryktena om Obasi till klubben tär sig därmed än mindre osannolika.

– Nej, vi lär inte hämta in någon ny spelare, säger Bosse Andersson. Vi har ju Ring, Kozica och Haris Radetinac är tillbaka i fullt slag igen. Vi har kvaliteter som det är på den positionen. Att vi värvat som vi har gjort har ju att göra med att vi förstås har haft koll på vad som exempelvis varit på gång kring El Kabir. Vi har vetat vad han vill så när han nu flyttar så har vi redan lösningarna på plats.