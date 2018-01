Värvar målvakt med meriter från Serie A

Tillbaka i Superettan alltså, men AFC Eskilstuna satsar stenhårt på att studsa upp direkt. Nu har man gjort klart med den före detta Romamålvakten Gianluca Curci.



Gianluca Curci fostrades i AS Roma, och tog sig ända upp i klubbens A-lag. Redan som 19-åring debuterade han i klubben, och mellan åren 2004 till 2008 representerade han Roma i 58 Serie A-matcher.



Efter tiden i Roma spelade Curci i AC Siena och Sampdoria, för att 2011 återvända till Roma. Då blev det fyra ytterligare år i Giallorossi, men bara en handfull matcher och bland annat en två år lång utlåning till Bologna.



Hösten 2015 skrev Gianluca Curci på för tyska klubben Mainz som han tillhörde till och med januari 2017. Sedan dess har Curci varit klubblös, men nu är han alltså åter kontrakterad.



Curci är idag 32 år, och som målvakt har han antagligen flera år kvar då han kan hålla en hög nivå. Italienaren har skrivit på ett treårskontrakt med Eskilstuna.

Värvade Frimpong och Taiwo ifjol

AFC Eskilstuna har en historik av att värva gamla profilerade spelare. På sin väg upp genom seriesystemet värvade man in många spelare med allsvenska meriter, som av olika anledningar misslyckats på högre nivå men som höll hög kvalitet i lägre divisioner.



Väl i Allsvenskan 2017 rustade Eskilstuna inför säsongen med att värva den gamle Arsenalspelaren Emmanuel Frimpong, och under sommaren plockade man även in Taye Taiwo, före detta Milanspelare.



Frimpong mynnade ut till att bli en flopp, och klubben bröt kontraktet med mittfältaren under pågående säsong. Taiwo däremot blev ordinarie direkt och gjorde bra ifrån sig, men nigerianen skrev bara på ett korttidskontrakt och har nu lämnat klubben.