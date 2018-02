För att öka sina chanser att göra VM 2022 till ett lyckat mästerskap, är Qatar väldigt benägna om att Neymar fortfarande spelar i Paris Saint-Germain sommaren 2022. Den qatariske affärsmannen Nasser Al-Khelaifi är som bekant president i PSG, och PSG är därför så att säga ”Qatars klubb” i Europa. Enligt uppgifter får Neymar riktiga fantasisummor för att stanna i klubben, och därmed vara Qatars ansikte utåt i VM. Det talas om 50 miljoner euro om året, som Neymar alltså får från Qatar, inte från sin klubb PSG. Neymar har tidigare ryktats till Real Madrid, men med dessa uppgifter sägs Florentino Pérez ha insett att Real Madrid inte kan konkurrera pengamässigt. Ikväll, onsdag, spelar matchen mellan just PSG och Real Madrid i Champions League .

Som en följd av den uppdagade korruptionen inom FIFA, stängdes FIFA:s ordförande Sepp Blatter av i åtta år, men Qatar får hur som helst fortfarande arrangera mästerskapet. Nu satsas massor av pengar på att göra mästerskapet så bra som möjligt, i vad som knappast är något fotbollsland historiskt sett. Tusentals byggarbetare har fått sätta livet till under de dåliga arbetsvillkoren, men arenor, det har det åtminstone byggts. Qatar har satsat omkring 650 miljarder kronor på att bygga nio nya fotbollsarenor, hela städer, motorvägar med mera.

