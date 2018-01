Arsène Wenger har länge omgärdats av flyttrykten och kritiska röster. Nu uppger London Evening News att Wenger kan få lämna i sommar, och att förstaalternativet som hans ersättare då är Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti har varit klubblös sedan han fick sparken från Bayern München i inledningen av säsongen, och har tidigare bland annat tränat Juventus, Milan, Chelsea och Real Madrid. Det är inte bara Wènger som ryktas bort från Arsenal – bland spelartruppen är Mesut Özil och Alexis Sánchez ryktenas män. Klubbens två största stjärnor har bägge utgående kontrakt i sommar. Sánchez ryktas skriva på för Manchester City innan veckan är över, medan Özil ryktas till Manchester United. Ryktena säger även att om Özil inte skriver på för United i januari, kommer han istället att gå till Juventus efter säsongens slut. Manchester United visar ett stort intresse för PSG:s yttermittfältare Lucas Moura, som startat noll ligamatcher och endast fått göra fem inhopp denna säsong. Lucas ska vara öppen för en flytt, särskilt då han vill ha kontinuerlig speltid för att vara säker på en plats i Brasiliens VM-trupp. Även PSG:s ligakonkurrent Nantes ska vara intresserade. En annan spelare som ryktas till Manchester United är Atlético Madrids anfallare Antoine Griezmann. Förhandlingar ska pågå mellan United och Atlético, och även det personliga kontraktet ska ha diskuterats med Griezmann. Griezmann ska dock ha ställt, vad United anser, orimligt höga lönekrav, vilket komplicerat förhandlingarna. Ryktena om att José Mourinho lämnar Manchester United efter säsongen blir allt fler. Nu uppger det spanska magasinet Don Balon att Mourinho ska ha krävt att klubben värvar Chelseas mittfältare N’Golo Kanté i sommar. Om klubben inte genomför värvningen, då lämnar Mourinho in sin avskedsansökan. Kanté har spelat i Chelsea sedan 2016, då han lämnade Leicester City. Den svenske talangen Alexander Isak har haft svårt att få speltid i Borussia Dortmund, och nu talas det om att han kan bli utlånad i januari. Klubbens sportchef Michael Zorc bekräftar att man ser över Isaks situation. – Det är svårt för honom. Aubameyang är sällan skadad och spelar ofta hela matcherna. Vi ser över situationen och diskuterar med hans agent vad som skulle vara bäst för honom. Den offensive mittfältaren Tarik Elyounossi, som under karriären representerat bland annat Heerenveen och Hoffenheim, ryktas vara aktuell för AIK. Elyounossi är norsk landslagsman och spelar för närvarande i klubblaget Qarabag, dit han är utlånad från Olympiakos. Förutom Elyounossi, ska AIK även vara intresserat av Joel Ekstrand, Rotherham United, och Panos Dimitriadis, Giresunspor.

