Sven-Göran Eriksson är fortfarande klubblös, sedan han fick lämna kinesiska Shenzhen FC i juni 2017. Han ryktades vara aktuell för Bosnien Hercegovina runt årsskiftet, men landslagets förbund kunde inte matcha ”Svennis” lönekrav.

”Svennis kunde få hela personalen att gå i döden för en”

Tidigare under sin karriär – i Manchester City och i Mexiko – har Eriksson haft tränaruppdrag tillsammans med Hasse Backe, för närvarande expert i TV4. Hasse Backe hyllar sin gamle bundsförvant, och säger att Eriksson var fantastisk gällande den personliga kontakten.

– Svennis var överlägsen när det kommer till den dagliga dialogen. Han krävde att varje dag när vi kommer till träningsanläggningen, då ska vi morsa på samtliga. Kontorspersonal, städpersonal och kökspersonal, och vi ska memorera namn. Är du jävligt bra så memorerar du frugans namn och barnens namn, för det här kommer att lyfta dem att utföra ett jobb som vi aldrig har varit i närheten av. De här människorna som aldrig har blivit uppmärksammade runtom i Manchester City eller Mexiko eller vad det nu kunde vara – de kunde gå i döden för en till slut.



Hasse Backe fortsätter:

– Bara det att Svennis kände igen dem och tog ett snack med dem, till exempel på väg in till arenan i Manchester. Det står fan hundra vaktmästare där, och Svennis morsar på alla ”Hi John, how is Laura doing?” och så vidare. Såna här bitar, de bara växer flera meter. Du får en jäkla samling på dig där de aldrig skulle prata negativt om dig, hur risigt det än går så skulle de hylla.



Detsamma gällde kontakten med spelarna i klubben.

– Svennis är väldigt bra på det här med att hantera olika nationaliteter. Jag tror att vi hade 13 olika nationaliteter, och han satt ändå ned med alla spelare varje vecka en kvart och bara djuplodade egentligen ”Hur funkar det i City, har frugan fått jobb? Har barnen kommit in i skolor?” Alla såna här bitar, och det fick ju dem att lyfta hela tiden.

”Elano bara lämnade träningen”

Hasse Backe berättar även en rolig anekdot från tiden i Manchester City.

– Vi köpte ju Elano från Shakhtar Donetsk för 120 miljoner. Han var fantastisk första halvåret, men många behöver ett år i Premier League med tanke på mängden matcher kring jul och nyår – du vet knappt var du vaknar upp på morgonen. På träningarna efter nyår gick han mest omkring. Till slut tänkte jag ”jag bryter träningen, han måste börja röra på sig”. Jag går fram till honom, lugnt och fint och bryter träningen. Ingen annan hör någonting, och jag säger ”nu får du fan börja löpa, du får röra på dig.” Och då lämnar han träningen, han bara går.



Men Sven-Göran Eriksson visste vad som skulle göras.

– Svennis står och flinar utanför planen med armarna i kors. Jag går ut och frågar ”vad står du och flinar åt?”. ”Du måste göra skillnad på en brasse från norra och södra Brasilien. De från norra, de tror de är Guds gåva till fotbollen, de från södra är mer som oss. Har du otur har han tagit en enkelbiljett till Rio, men kommer han imorgon får du göra honom glad. De gillar ju damer där nere, fråga hur han har det med kärlekslivet, det brukar de gilla.” Jag trodde nästan att Svennis skämtade med mig, men Elano kommer dagen efter, och jag går faktiskt fram och frågar hur han har det med kärleken. Mungiporna åker fan upp i öronen på honom, jag har aldrig sett en gladare spelare. Sen levererade han konstant efter det.