Arsenal möter Chelsea i försäsongsturneringen International Champions Cup. Läs allt du behöver veta inför stormatchen, och även om hur du gör för att titta på matchen via livesändning.

Titta på Arsenal – Chelsea direkt Vill du titta på Arsenal - Chelsea via direktsändning? Trots att matchen inte visas i svensk TV, är det enkelt att se den live. Att titta på Viaplay är ett alternativ, men det kräver givetvis att du har ett Viaplay-abonnenmang. Det är enklare att titta utan Viaplay-abonnemang, vilket du faktiskt kan göra. Allt du behöver göra för att se Arsenal - Chelsea är att skaffa ett konto på Bet365 och där sätta in minst 50 kronor. Då kan du streama Arsenal - Chelsea, i och med att Bet365 visar matchen. På Bet365 ser du matchen i hög bildkvalitet, och så gott som gratis (50 kr in på kontot är allt som krävs). Match: Arsenal - Chelsea, Champions Cup

Datum & tid: Onsdag den 1 augusti, 21:05

Stream: Bet365 Trolig laguppställning, Arsenal Bernd Leno Bellerin - Sokratis - Mustafi - Kolasinac Ramsey - Guendouzi - Özil Mikhitaryan - Lacazette - Aubameyang Trolig laguppställning, Chelsea Caballero Zappacosta - David Luiz - Rudiger - Marcos Alonso Fabregas - Jorginho - Drinkwater Pedro - Morata - Hudson Odoi Försäsongs-derby Dags för derby. Det står mellan Londons rött och blått i Dublin. Det blir Arsenals sista match i International Champions Cup, och därför gäller det att avsluta det bra innan säsongen börjar. Chelsea vann sin första match i turneringen mot det det blåsvarta Inter på straffar. Redan efter 8 minuter lyckas Pedro näta i mål. Chelsea hade ett bollinnehav på 59 procent och många skott på mål. Men även Inter lyckades få många skott på mål. Det blev Sarris första match för Chelsea efter ankomsten. Chelseas nya tränare Sarri hade en framgångsrik säsong med Napoli trots att han snubblade på mållinjen med 4 poäng bakom Juventus. Sarri spelade i snitt med 60 procent bollinnehav och hamnade bland de top 5 europeiska lag som hade mest bollinnehav i snitt per match. Nu försöker Sarri implementera sin spelidé hos Chelsea-spelarna. Efter tränarankomsten köptes spelaren Jorginho från Napoli, vilket också tyder på att Sarri har något speciellt på gång. Arsenal har hitills en vinst och en förlust i International Champions Cup. Emery försöker fortfarande hitta flytet och förväntas inför denna match ändra på ett par detaljer i spelet för att nå excellens. Spelare som Xhala och Torreira är åter tillbaks i träning och förväntas spela i andra halvlek. Speltips inför matchen En svårtippad match. Båda tränarna har en liknande speltaktik och matchen kommer därmed utmärkas av offensiv fotboll. Båda lagen kommer troligtvis att pressa högt och vi lär se en händelserik match. Denna match kan sluta hursomhelst. Vi tippar att det blir lika mellan Arsenal och Chelsea, och spelar X till oddset 3.50 gånger pengarna på Bet365 . Artikelförfattare : Ahmed Kheniab

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.