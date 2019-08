AIK kommer från en chockförlust hemma mot Kalmar under söndagen. Visst var det en något roterad startelva som ställde upp, men det måste ändå sägas varit ett rejält bottennapp. Dessförinnan hade AIK fem raka segrar i Allsvenskan, så vi kan väl ändå anta att förlusten mot Kalmar inte påverkar laget och spelarna alltför mycket.

I och med att FollowUsAIK och SportLIB köpt rättigheterna till att visa matchen online så kommer den inte att TV-sändas på någon kanal. Det går alltså inte att se Celtic – AIK på TV via någon normal TV-box.

Om du går in på Sportlib.se kan du skapa ett konto och få möjlighet till en gratis månad. På så sätt kan du se Celtic – AIK gratis, och sedan säga upp kontot innan månaden passerat och du dras på en avgift. Denna avgiften ligger på 69 kronor/månad, så det är ju ingen jättesumma direkt ifall du skulle råka glömma att säga upp abonnemanget i tid.

