På Arsenals träningsanläggning London Colney skapas mästerverk. Unai Emery går förundrat fram och tillbaka och kliar sig på hakan. Han tänker på vad spelarna inte kan så bra av och vad de kan bättre av. Han försöker ta reda på var den lösa skruven kan sitta.

Största förändringen är att Arsenal är kapabla till att spela under en intensivt hög press. I matchen mot Tottenham visade spelarna att de kunde passa i täta situationer, genom att bland annat hålla sig lugna. Arsenal hade 59 procent i bollinnehav och lyckades med 85 procent av passningarna, jämfört med Tottenham som enbart lyckades med 71 procent av passningarna.

Även mittfältet har utvecklats, genom den lilla Lucas Torreira springandes från box till box. På de fem senaste matcherna är det Torreira som lyckas kamma hem matchen lirare, och har utmärkt sig vara den defensiva mittfältaren som Arsenal har saknat alla dessa många år.

Jag har börjat fundera om inte Unai Emery väger in många psykologiska aspekter. Triviala träningar passar inte Emery, för att uppnå resultat vet Unai Emery att spelarna måste dela samma vilja och attityd som han själv. När spelarna kommer till träningen ska de vara redo att träna för att vinna. I ett klipp med Emery, ropar han på de unga spelarna att hålla sig lugna under press. Han ropar ”calm” ”calm” till spelarna som han tror verkar stressa upp sig i onödan. Inte heller får man glömma att han visar motivationsklipp, går till roten med deras attityd och hitta nya sätt att spela på. Detta visar på att han försöker uppnå en psykologiskt ”prime” hos spelarna så att de kan göra de rätta bedömningarna under press, och framförallt tro på sig själva när de går ut på plan.

Det kan låta enkelt, men att veta när man ska passa, på vilket sätt man ska löpa, och när man ska skjuta är mycket enklare sagt än gjort och kräver en väl genomtänkt plan. Min fascination för hans spel är hans briljanta idé om att passa vid rätt tillfälle. Spelarna vet att när passningen är för tidig blir det fel, medan en för seg passning även blir fel. Timing vid passningar har därmed gjort Arsenal bättre rustade för spel under press som Premier League alltmer börja anpassa sig efter.

Fortsätter Unai Emery att utveckla laget på detta vis som även gett framgångsrika resultat hittills, kan han mycket väl hamna bland topp fem skickligaste tränarna i världen.