sporthändelser 2018

Runt nyår så blir det som traditonen säger ett JVM. Platsen man spelar på under 2018/2019 är Kanada.

I Budapest kommer det finas en hel del brottning att följa under oktober. Världsmästerskapen hålls, och några svenskar kommer finnas på plats.

Sverige ska försöka tvåla till Finland i friidrott. Finnkampen har många år på nacken och under 2018 kommer mästerskapet hållas på ”bortaplan” i Tammerfors.

Innan sommaren är slut så trycker man in VM i friidrott. Ett mästerskap där hela europas bästa idrottsutövare samlas i Berlin för att gör upp om guldmedaljerna.

Världens största cykeltävlingar kommer att hållas i Frankrike. Tävlingarna går under samlingsnamnet Tour de France.

Grand Slam tävlingarna i tenn9is fortsätter under juli. Då kommer världens mest klassiska tennistunering att hållas i Wimbledon.

Ett datum som många hockeyintresserade bör hålla koll på är 22 och 23 juni. Då förväntas flera svenskar bli draftade in till NHL.

Det är inte bara i Europa League det ska spelas final under maj. Även Champions League finalen kommer att spelas under månaden. Exakt datum och plats är 26 maj, i Kiev.

Ännu ett sportevent under 2018 där alla motionärer kan vara med att delta. Göteborgsvarvet är ett av de större och mer klassiska löparlopp som finns i Sverige.

Fotbollstuneringen Europa League är en känd tunering där flera svenska lag försök kvala in till, eller försökt vinna. Finalen under 2018 kommer att spelas i Lyon den 16 maj.

Förra året slutade med guld för Tre Kronor under ishockey-VM. Nu går man in i tuneringen som regerande världsmästare. Kan man klänga sig fast vid titeln ett år till?

Olympiatravet räknas till ett av de större loppen inom travsporten i Sverige. Den 28 mars är det dags för loppet under 2018.

Den världskända golftuneringen US masters kommer att ha premiär i början av april. Flera svenskar kommer finnas på plats under tävlingarna.

Många i Sverige räknar ner dagarna varje år till att Allsvenskan har premiär. Under 2018 så kommer ligan ha premiär den 1 april, och det är inget skämt.

En hel drös med svenska mästare ska utses i tävlingarna under SM-veckan i mars. Då ligger fokuset på de idrotter som har med vintern att göra.

För en del i Sverige så kommer den bästa sporthändelsen under 2018 var vinter-OS. Sverige kommer åka med en mycket stark trupp till OS, och självklart räknar man med ett antal medaljer.

Den årliga Grand-Slam tuneringen Australian Open kommer att spelas under januari. Trots att vi inte har speciellt mycket tennisspelare i Sverige att hoppas på, så är tävling mycket roliga att följa.

