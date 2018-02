Idag har Kingsley Sarfo begärts häktad på nytt. Denna gång rör det sig om fem fall av våldtäkter. – Brottsrubriceringen är våldtäkt mot barn. Jag anser att även om man beaktar det förra fallet som ett sexuellt utnyttjande så är det här våldtäkt mot barn, säger Ola Lavie, åklagare. Kingsley Sarfos advokat är av en annan åsikt: – Överraskande och vi kommer givetvis att bestrida detta, säger Sarfos advokat Jan-Anders Hybelius. Våldtäkterna ska ha ägt rum mellan den 1 mars 2016 och 10 juli 2017. Utöver dessa fem våldtäkter, är Sarfo alltså fortfarande misstänkt för sexuellt utnyttjande av barn sedan tidigare. Under fredag eftermiddag hålls häktningsförhandlingarna.

Kingsley Sarfo gjorde succé för IK Sirius när klubben var tillbaka i Allsvenskan år 2017. Efter två mål i debuten borta mot Djurgården, fortsatte Sarfo att imponera. Sommaren 2017 lyckades Malmö FF landa ghananen, och MFF:s sportchef Daniel Andersson var då nöjd med sitt köp. – Vi har följt honom under en längre tid, både i Superettan och i Allsvenskan, sade Daniel Andersson då. Någonstans under våren bestämde vi oss att vi var intresserade. Det känns väldigt bra att ha landat honom nu. Men det har inte riktigt gått som tänkt för Kingsley Sarfo. Det började visserligen bra, med 8 matcher och 2 gjorda mål, men sedan har det gått utför, minst sagt. I september 2017 begärdes Kingsley Sarfo häktad misstänkt för våldtäkt av barn, en misstanke som senare skrevs om till sexuellt utnyttjande av barn. Sarfo erkände umgänge, men nekade till brott.

