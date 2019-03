Alla derbymålskyttar mellan lagen sedan 2015

Peter Wettergren lottade och såg till att Hammarby och Djurgården ställs mot varandra i en av kvartsfinalerna i Svenska Cupen, vilket vi vågar lova kommer att bli den mest besökta matchen i cupen utöver den senare finalen. Både djurgårdare och bajare längtar och laddar inför matchen, och för en gångs skull har Djurgården en tro på sitt lag inför derbyt.

”Järnkaminerna” vann det senaste mötet, när man skrämde iväg derbyspöket och slog Hammarby med 3-1. Dessförinnan hade man en lång mardrömssvit av derbyn mot Hammarby, en svit som sträcker sig ända bak till 2007. Mellan åren 2010 och 2014 möttes dock inte lagen, då Hammarby spelade i Superettan.

Nu möts lagen alltså i Svenska Cupen, och om du vill streama Djurgården - Hammarby live visar vi dig hur du gör här.

Vi har här gjort ett quiz där det gäller att försöka komma ihåg alla spelare som gjort mål i ett derby mellan Djurgården och Hammarby sedan år 2015, då ”Bajen” var tillbaka i Allsvenskan. Testa dig själv och se hur många spelare du prickar in!

Frågespelet går ut på att du skriver in spelarens namn, efternamn räcker, för att på så sätt få ett eller flera poäng (om spelaren gjort fler mål i dessa derbyn). Sedan skriver du in nästa spelare du kommer på, och så vidare. Målet är att pricka in alla 34 spelare.

Du får inga minuspoäng om du skriver fel, så ös bara på med Hammarby- och Djurgårdenspelare du minns så kommer poängen att trilla in!

