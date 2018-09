Streama IFK Norrköping - Malmö FF: Se matchen via live stream

Streama IFK Norrköping – Malmö FF För att titta på IFK Norrköping – Malmö FF live måste du ha ett konto på CMore, då CMore är den tjänst som visar matchen direkt. Skapa ett konto där och se matchen. Matchen visas direktsänt och kommenteras av Italienkillen Jesper Hussfelt och skåningen Anders Andersson. I studion har vi före detta radiokommentatorslegendaren Lasse Granqvist, tränaren Alexander Axén och den kritiske sportjournalisten Olof Lundh. Det är alltså bra grabbar du får se på din Norrköping – Malmö live stream. Du kan streama Norrköping – Malmö live från valfri plattform – mobil, dator eller surfplatta. Match: IFK Norrköping - Malmö FF, Allsvenskan

Datum & tid: Onsdag den 26 september, 19:00

Arena: Östgötaporten, Norrköping

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Norrköping – Malmö på TV För att titta på Norrköping – Malmö FF på TV behöver kanalen CMore Fotboll, då det är den som visar matchen direkt. Streama Hammarby - Elfsborg Trolig laguppställning, IFK Norrköping Pettersson

Castegren – A. Johansson – Krogh Gerson

Smith – A. Fransson – S. Thern – Torarinsson

Moberg Karlsson – Holmberg – Skrabb



Skador: -

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Malmö FF J. Dahlin

E. Larsson – L. Nielsen – Bengtsson – Brorsson

Gall – Christiansen – Bachirou – Binaku

Traustason – Antonsson



Skador: Carlos Strandberg, Fredrik Andersson, Guillermo Molins (rehab)

Avstängningar: Markus Rosenberg Quiz Allsvenskan 2018 Två lag som utmanar i toppen IFK Norrköping slog AIK häromveckan, och gulddrömmen väcktes till liv på nytt. Dock hade de nog gärna sett att AIK inte slog Hammarby i Stockholmsderbyt. Nu har Norrköping fortfarande 6 poäng upp till AIK, och man måste ha tur med resultaten för att kunna närma sig och förhoppningsvis ta över förstaplatsen. Malmö FF har gått som tåget i Allsvenskan sedan Uwe Rösler tog över. Laget har makalösa åtta raka segrar, och från att ha sett ut att göra en fiaskosäsong utmanar man nu om topp tre-placeringarna på allvar. Vad som dock stör Malmö i Allsvenskan är att laget spelar i Europa League, och man ska väl ändå inte kunna hålla upp den här formen för evigt? Speltips IFK Norrköping är fortfarande stärkta efter segern mot AIK, och besegrade dessutom Dalkurd borta senast. Malmö FF bara ångar på, och senast blev det 4-0 mot Kalmar FF. Vi tror att det här är matchen som sätter stopp på MFF:s segersvit. Detta blir den tredje matchen på en vecka för de ljusblå, och någon gång ska sviten brytas. Det tuffa matchandet sliter, och vetskapen om att det är ny match på söndag och därefter Besiktas nästa torsdag är tuff. ¨ Dessutom saknas Markus Rosenberg, och då saknas den ledaren som är bäst på att mana på laget och få alla att ge 110 % i 95 minuter. Norrköping däremot är fräscha, står utan avstängningar och har en mer realistisk förhoppning om SM-guldet, även om det blir svårt att nå. Vi tippar den raka 1:an till oddset 2.75 gånger pengarna. Tips: IFK Norrköping vinner

Odds: 2.75, Bet365

