Streama Sirius - Malmö FF

Det är enkelt att streama IK Sirius - Malmö FF. Allt du behöver göra för att se matchen är att skapa ett konto på CMore, och ett abonnemang.



På CMore visas matcherna i HD-kvalitet, och det går att titta direkt/live från din mobil, dator, surfplatta eller TV.

Match: IK Sirus - Malmö FF, Allsvenskan

Datum & tid: Lördag den 7 juli, 13:30

Arena: Studenternas IP, Uppsala

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Sirius

Fegrouch

Larsson - Eishwold - Björkström - Arvidsson

Kindlund - Ogbu - Haglund

Vecchia - Maholli - Lundholm



Skador: Christer Gustafsson, Daniel Jarl, Elias Andersson

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Malmö FF

Dahlin

Larsson - Bengtsson - Brorsson - Binaku

Sswankambo - Christiansen - Lewicki - Rieks

Rosenberg - Jeremejeff

Allsvenskan drar igång igen

I Sverige är VM-febern oerhört hög, då Sverige gör succé och på lördagen spelar en kvartsfinal mot England. I skuggan av VM ska dock Allsvenskan sparka igång igen.



Först ut ser vi Sirius möta Malmö FF, i en match som flyttats bak i avsparkstid med anledning av Sveriges kvartsfinal. Istället för klockan 16 sparkar denna allsvenska match igång klockan 13. Därefter spelar Dalkurd mot Brommapojkarna, Häcken mot GIF Sundsvall och Trelleborg mot AIK, tre matcher som alla startar 19:30.



Malmö FF har en ny tränare i Uwe Rösler, som ersätter Daniel Andersson, som i sin tur var tillfällig tränare efter att klubben sparkat Magnus Pehrsson. Återstår att se om tränarbytet kan ge någon positiv effekt för klubben.



Den nye tränaren Rösler är typiskt tysk på så sätt att han är väldigt hård, tydlig och organiserar sina lag väl. Rösler spelar vanligtvis 3-5-2, men under hans två träningsmatcher i Malmö har han formerat laget utefter den 4-4-2-uppställning som Pehrsson använde.



Malmö har förstärkt laget under sommaren med Anders Christiansen, men sålt Mattias Svanberg.



IK Sirius stod för en oerhört svag vårsäsong och ligger sist i Allsvenskan. Laget vann borta mot Elfsborg i omgång 2, men sedan dess har det blivit 2 kryss och 8 förluster. Under sommaren har klubben hämtat in förre AIK:aren Robert Åhman-Persson. Åhman-Persson kommer senast från Belenenses i portugisiska högstaligan.

Speltips

Vi tror på Malmö FF kommer taggade till denna match, med en nytändning i och med tränarbytet. Alla spelare kommer att ge allt och vilja visa sig från sin bästa sida.



Vi spelar den raka 2:an till oddset 1.44, på Bet365.