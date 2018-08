Under sommaren chockade Cristiano Ronaldo världen när han beslutade sig för att lämna Real Madrid för att skriva på för Juventus. En månad efter att övergången gick igenom kom debuten, sedan semestern efter VM tagit slut.



Det var visserligen bara en träningsmatch som spelades – Juventus mötte sitt ungdomslag – men det passerade hur som helst endast åtta minuter innan Ronaldo smällde in sitt första mål för nya klubben.



Juventus vann till slut matchen med 5-0. Ronaldo bjöd förutom sitt mål publiken på flertalet läckra dribblingskonster. Se Ronaldos mål, och resten av hans bollkontakter, nedan! På lördag gör Ronaldo sitt första tävlingsframträdande med Bianconeri. Läs här om hur du gör för att hitta din Chievo - Juventus live stream.

