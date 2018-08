Allt inför stormatchen i Serie A mellan AS Roma och Atalanta Bergamo. Laget som vinner går upp på 6 poäng.

Streama Roma - Atalanta: Titta på matchen via live stream

Streama Roma – Atalanta Att titta på Roma – Atalanta live på Stadio Olimpico är få förunnat. Att streama matchen framför datorn eller TV:n hemifrån är dock en fantastisk upplevelse det också, och det kan du göra med hjälp av våra instruktioner. Bet365 visar alla matcher från Serie A, och du kan således streama Roma – Atalanta med ett Bet365-konto. Det är inte helt gratis, men nästan. Allt du behöver göra är att ha minst 50 kronor på kontot, då kan du titta på alla matcher från Serie A, och även La Liga och Bundesliga. Ett annat sätt för att se Roma – Atalanta är att skaffa ett konto på Strive. Där kan du också se alla matcher från Serie A, men du måste betala en viss summa. Match: Roma - Atalanta, Serie A

Datum & tid: Måndag 27 augusti 20:30

Arena: Stadio Olimpico, Rom

Streama: Strive eller Bet365 Streama Serie A Trolig laguppställning, Roma Olsen Florenzi – Fazio – Manolas – Kolarov

Strootman – De Rossi – Pastore

Ünder – Dzeko – El Shaarawy



Skador:

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Atalanta Gollini

Toloi – Mancini – Masiello

Hateboer – De Roon – Feuler – Gosens

Pasalic

Barrow – A. Gómez



Skador: José Luis Palomino, Josip Ilicic, Marco Varnier

Avstängningar: - Inter - Torino live stream 26/8 Båda lagen står på 3 poäng AS Roma och Atalanta Bergamo är den enda matchen i Serie A:s andra omgång som spelas mellan två lag som vunnit sin första match. Roma besegrade Torino efter ett sent mål av anfallsstjärnan Edin Dzeko, medan Atalanta utklassade Frosinone med 4-0 sedan fantastiske Alejandro ”Papu” Gómez stått för två mål och två assist. Det är med andra ord en toppmatch vi har att vänta, mellan två sevärda och starka lag. Inget av lagen har heller släppt in något mål bakåt, och det återstår att se vilka som kan hålla nollan intakt längst. Att det finns kvalitet offensivt från båda lag är det ingen tvekan om. Atalanta kommer till matchen utan viktige Josip Ilicic, som har problem med nacken och missar matchen. Roma saknar i sin tur kvicke och skicklige yttern/anfallaren Diego Perrotti. Speltips Det är två mycket bra lag som möts, men vi får ändå hålla Roma som snäppet vassare. Även om segern mot Torino inte var övertygande så visar sena avgöranden på en stor styrka, och hemmaplansfördelen idag kommer att vara betydelsefull. Man ska inte underskatta Atalanta, men laget har trots allt kval till Europa League torsdagen innan Romamatchen, och även torsdagen efter. Ett tätt spelschema direkt så här i inledningen av säsongen. Vi spelar den raka 1:an här, Roma att vinna matchen till 1.72 gånger pengarna på Bet365. Tips: Roma vinner matchen

Odds: 1.72, Bet365

