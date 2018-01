Chelsea är det klart bättre laget sett till spelarmaterial och tabellplacering. Chelsea har nio raka matcher utan för lust och kommer därmed med en betydligt bättre form till denna match än Leicester. Chelsea spelar på hemmaplan där man vunnit åtta av elva matcher denna säsong. Det mesta talar alltså för Londonklubben idag. På hemmaplan har Chelsea resultatraden 8-1-2 i Premier League. Det första poängtappet kom i säsongspremiären mot Burnley – då klubben alla såg som ett bottenlag chockade de regerande mästarna genom att leda med 3-0 i halvtid. Burnley vann sedan matchen med 3-2, och har följt upp med en rad succéresultat. Chelseas övriga två poängtapp på hemmaplan har kommit mot Arsenal och mot Manchester City, i lagets tredje respektive fjärde hemmamatch denna säsong. Därefter har The Blues sju raka segrar på hemmaplan. Leicester City kommer till matchen med en svag form; endast en seger på de fem senaste Premier League-matcherna. Vi kan inte tro annat än att Chelsea vinner idag, och tippar slutresultatet 2-0. Odds 2-0: 7.50, Bet365 Odds 1: 1.33, Bet365 Avsparkstid: 16:00

