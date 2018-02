Imorse var det dags för den sista distansen i längdskidåkning under OS i Pyeongchang, damernas tremil. Charlotte Kalla var svenskan de flesta trodde på inför tävlingen, men det var inte hon som tog den bästa placeringen.



Till en början gick det bra för Kalla, som var en av dem som var i täten i klungan efter ledande Marit Björgen. Mellan 7.5 km till 15 km in i loppet växlade Kalla mellan 2:a- och 3:e-platsen, men därefter hände någonting.



Kallas skidor började att se riktigt slitna ut, och hon valde att genomföra ett skidbyte. Medan de andra åkte vidare, bytte Kalla skidor och en lucka öppnades. Hon tog dessvärre aldrig in det avståndet, och åkte till slut i mål på en 5:e plats.

Stadlober åkte fel

Österrikiskan Teresa Stadlober hade en speciell dag på jobbet. Två mil in på loppet låg Stadlober på 2:a plats, nästan en och en halv minut efter Björgen. Då åkte Stadlober plötligt fel, och ut från tävlingsbanan. När hon korrigerat sitt misstag hade hon hunnit halka ner till 8:e plats, och tappat över en minut. Stadlober blev sedan 9:a i mål.

Brons till Stina Nilsson

Stina Nilsson gjorde ett bra lopp, och avancerade stegvis i placeringar. Efter halva loppet, 15 km, låg hon på 7:e plats, efter 20 km låg hon 5:a.



När 9 km återstod av loppet åkte hon upp på 4:e-platsen. Där låg hon sedan ett bra tag, tätt bakom norskan Ingvild Flugstad Östberg. Alldeles vid upploppet gjorde Stina Nilsson en kraftansamling och spurtade förbi Flugstad Östberg. Därmed säkrade hon Sveriges första och enda OS-brons i Pyeongchang.

Guld till Björgen

Marit Björgen ledde i princip hela loppet, och tog guldet hela 1:49 före silvermedaljören Krista Pärmäkoski.



Ebba Andersson slutade på plats 13, Anna Haag på plats 29.