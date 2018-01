Enligt spanska As lovade Florentino Pérez att han skulle förnya Ronaldos kontrakt med en löneförhöjning efter Champions League-finalen mot Juventus i somras, men något förnyande har ännu inte inträffat. Ronaldo uppges nu känna sig lurad, och vill lämna Real Madrid för en återkomst hos Manchester United. Tidigare har det även rapporterats att Ronaldo tyckt att Real inte försvarade honom tillräckligt i samband med att han var anklagad för skattesmitning, ett brott som Ronaldo hävdar sig vara oskyldig till. Dessutom känner sig Ronaldo förföljd av spansk media. Han anser att de är väldigt snabba med att kritisera honom trots hans konsekventa prestationer, och att även hans person får för mycket kritik. Ronaldo vill dock inte lämna Real Madrid än, utan vill först avsluta säsongen med Real Madrid för att först i sommar återvända till Manchester United.

Det blev sex år i United för Ronaldo, innan han sommaren 2009 lämnade klubben för att bli en del av Real Madrids ”galácticos”-satsning, då även Kaká, Xabi Alonso och Karim Benzema värvades i samma svep. I Real Madrid har Cristiano Ronaldo bland annat vunnit sin tre Champions League-titlar och två La Liga-titlar. Individuellt har han tagit sin andra, tredje, fjärde och femte Guldboll, och under sin åtta och ett halvt år långa tid i Spanien har det blivit totalt 279 La Liga-matcher och 289 mål. Nu kan tiden i Real Madrid gå mot sitt slut.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller