Den unge fransmannen kom till Barcelona augusti 2017 från tyska Dortmund för ungefär 135 miljoner pund. När han kom ville han inte jämföras med Neymar som hade lämnat Barcelona. - Jag är väldigt glad att vara en del av världens bästa lag och spelare. Jag hoppas jag vinner en hel del titlar och troféer här. Det är en stor skillnad mellan mig och Neymar. Jag har endast varit professionell i två år. Neymar är en av världens bästa. Jag är ung och strävar efter att växa varje dag och jag är inte Neymars ersättning. Barcelona kallade mig för att överta en position. Ousmane Dembélé börjar återfå sin speltid han en gång hade hos Dortmund. Han har startat varje match denna säsong och har spelat med stor virtuositet. Förra säsongen fick Dembélé inte lika mycket tid då han fortfarande ansågs vara ny och oerfaren. Sommarens nyförvärv Malcolm blev Dembélés nya rival då båda konkurrerar om den offensiva vänster-positionen. Men trots det är det Dembélé som fått mest speltid hitills. Det ger oss hinten att Valverde väljer att satsa på Dembélé denna säsong. Streama La Liga Senaste Världsmästerskapt fick även då 21-åringen inte mycket speltid. Didier Dechamps valde att inleda med Dembélé, men inte fortsätta med honom. Med tiden kommer eventuellt Dembélé att få en säker startposition i Frankrike nästa världsmästerskap. Hans ålder är inte skälet, då Mbappe fick spela trots att han är 19. Skälet var på grund av den lilla speltid han fick 17/18 säsongen i Barcelona. Topp 10: Världens bästa straffskytt Inför framtiden förväntas Dembélé vara en av de bästa i världen. Den unga fransmannen har många år kvar av utveckling och har därmed många titlar framför sig. Han har redan vunnit VM 2018 med Frankrike och inlett denna säsong med 2 mål på 3 spelade matcher hitills. Att gå till en storklubb som Barcelona vid en sådan ung ålder är ett djärvt beslut och indikerar ett stort självförtroende.

