Streama Real Sociedad - FC Barcelona Vill du streama Real Sociedad – FC Barcelona? Det är enkelt, och det finns två olika vägar att välja mellan för dig som vill titta på matchen. Du kan skapa ett konto på Bet365, där de sänder alla matcher från La Liga vilket naturligtvis innebär att de visar Real Sociedad – FC Barcelona. Du skapar ditt konto, sätter in minst 50 kronor och kan sedan titta på Sociedad – Barcelona. Ett annat alternativ är att titta via Strive. Strive är en ny tjänst som visar alla matcher från La Liga och Serie A, och det går att titta direkt men likväl att pausa och att spola tillbaka. Oavsett vad du väljer kan du se Real Sociedad – Barcelona live från valfri plattform – mobil, dator, TV med mera. Världens dyraste startelva genom tiderna Se Real Sociedad - Barcelona på TV Matchen sänds inte på någon svensk TV-kanal, och det blir därför knepigt att titta på matchen på TV. Du får helt enkelt koppla matchen från dator, mobil eller surfplatta med hjälp av Chromecast, Apple TV eller HDMI-kabel. Match: Real Sociedad - FC Barcelona, La Liga

Datum & tid: Lördag 15 september, 16:15

Arena: Estadio Anoeta

Streama: Strive eller Bet365 Barcelona kommer från 8-2-seger Landslagsmatcherna är avklarade och ligorna runtom i Europa ska dra igång igen i helgen. Många fina matcher är att vänta, och i här riktar vi blicken mot en match i Baskien, närmare bestämt i San Seabstián på på Estadio Anoeta. Real Sociedad tar emot FC Barcelona klockan 16:15 på lördagseftermiddagen, då Sociedad ska försöka ta revansch på Barcelona för de senaste säsongerna. Sociedad har nämligen fem raka förluster mot ”Barca”. Sociedad inledde årets säsong med en imponerande seger mot Villarreal, men följde sedan upp med kryss mot Leganes och därefter förlust mot Eibar. Värre för varje match, alltså. En intressant observation är att alla Eibars matcher hittills spelats på bortaplan, och detta blir således klubbens hemmadebut för säsongen. Topp 10 straffskyttar i världen FC Barcelona har som så ofta en fin formkurva bakom sig. Laget har besegrat i tur och ordning Deportivo Alavés, Real Valladolid och SD Huesca, där segersiffrorna i den senaste matchen skrevs till 8-2. Nedan är en video med höjdpunkter från senast lagen möttes på Estadio Anoeta, då Sociedad gick upp i en 2-0-ledning men tappade till 2-4. Speltips Vi känner naturligtvis att FC Barcelona är mycket stora favoriter i den här matchen, så pass stora att de knappt kan förlora. Barcelona kommer till matchen med en i stort sett skadefri trupp. Sociedad däremot har hela sju spelare skadade, varav viktige Adnan Januzaj, Willian José och Sandro Ramírez. Dessutom har spelare som Gerard Piqué och Lionel Messi lagt av i landslaget (åtminstone tillfälligt) och de kommer därmed fräscha till denna match efter landslagsuppehållet. Unibet erbjuder dessutom ett fantastiskt erbjudande för nya kunder. Istället för 1.42 gånger pengarna får du som spelar på Barcelona hela 10 gånger pengarna. Erbjudandet gäller endast nya kunder, och går även att använda på Liverpool mot Tottenham, på Manchester City mot Fulham, på PSG mot St. Etienne eller på Real Madrid mot Athletic Bilbao. Tips: FC Barcelona vinner matchen

Odds: 10.00, Unibet

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.