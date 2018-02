Lionel Messi kom till Barcelona som trettonåring, då han som en liten pojke blev del av klubbens ungdomsakademi La Masia. Lionel Messi hade brist på tillväxthormoner som barn, och Barcelona erbjöd Messi-familjen att stå för kostnaden av tillväxthormon, vilket var en av orsakerna till att Messi skrev på för ”Barca”. Messis tidigare klubb, Newell’s Old Boys, hade inte varit beredda att betala detta. FC Barcelona skulle inte ångra sig. Redan som sjuttonåring debuterade Messi i Barcelonas A-lag, och 620 matcher senare har han gjort 537 mål, vunnit 5 Ballon d’Or och tagit FC Barcelona till otaliga titlar.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller