Liverpool har gjort makalöst bra ifrån sig i Champions League denna säsong, och lagets offensiva trio Salah-Firmino-Mané skapar med sin snabbhet problem för alla försvar. Nu ställs man dock emot Real Madrid, den historiskt största klubben genom tiderna. När Real Madrid vann Champions League 2014 och 2017 deltog inte ens Liverpool i Europaspel. Vid Reals CL-seger 2016 spelade Liverpool visserligen final i Europa League, men där blev det en förlust mot Sevilla. Real Madrids erfarenhet av dessa sammanhang är en helt annan än Liverpools. Reals trupp är i princip densamma som i CL-finalen 2014, och vanan att spela den här typen av matcher är alltså stor i truppen. Tittar vi även på meriter från landslagsspel ser vi att det kryllar av EM- och VM-guldvinnare hos Real Madrid, medan Georginio Wijnaldum är den Liverpoolspelare som kommit längst då hans Holland tog en fjärdeplats i VM 2014. Vi tror att erfarenheten kommer att fälla avgörandet på lördag, och spelar Real Madrid att vinna under ordinarie tid – den raka 1:an – till oddset 2.20 på Bet365.

Karius Alexander-Arnold – Lovren – Van Dijk – Robertson Wijnaldum – Henderson – Milner Salah – Firmino – Mané Skador : Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Joël Matip, James Milner (tveksam) Avstängningar : -

Navas Carvajal – Varane – Ramos – Marcelo Modric – Casemiro – Kroos Vazquez Benzema – C. Ronaldo Skador : - Avstängningar :

