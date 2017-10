RB Leipzig - FC Porto: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

En svårtippad match mellan två formstarka motståndare. Detta är Champions Leagues troligen jämnaste grupp sett till lagens kvaliteter, där Leipzig, Porto, Monaco och Beşiktaş alla får anses hålla ungefär samma nivå. RB Leipzig går in i matchen med ett dåligt tabelläge och en stor press på sig att vinna för att inte halka efter, och vi tror att de är redo för utmaningen. I helgen vilade de flera toppspelare men slog ändå Dortmund borta – ikväll tar de första Champions League-segern. En oerhört betydelsefull match mellan två jämna lag, det kan bli tajt och vi tippar 1-0 till Leipzig, på Bet365. Odds på 1: 2.20 på Bet365 Odds på 1-0: 8.00 på Bet365

I Grupp G av Champions League, mästerskapets på förhand jämnaste grupp, är det hög tid för Leipzig att ta sin första vinst. FC Porto å sin sida, siktar på att rå hem sin andra raka seger. Detta är kvällens enda Champions League-match där en svensk väntas starta. Emil Forsberg gjorde RB Leipzigs första mål någonsin i Champions League – när laget spelade 1-1 mot Monaco i premiären – och ikväll måste han kliva fram om Leipzigs slutspelsdrömmar ska leva vidare. Leipzig har följt upp fjolårssuccén, då man som nykomlingar kom på en tredjeplats i Bundesliga, med att fortsätta på samma visa som ifjol. I helgen bortabesegrade man Dortmund – trots att man vilade både Forsberg och målkungen Timo Werner – och man placerar sig på en tredjeplats i ligan. Även i sin grupp i Champions League ligger man på tredjeplats, vilket dock inte är lika tillfredsställande. Man inledde med att spela oavgjort mot Monaco, och förlorade därefter mot Beşiktaş. Porto har inlett ligasäsongen strålande, och utöver den oavgjorda bortamatchen mot Sporting Lissabon i helgen, har man vunnit samtliga matcher. I Champions League har man bortaslagit Monaco, men åkt på smörj hemma mot gruppettan Beşiktaş. Dessa två lag har aldrig tidigare spelat emot varandra, vilket inte är så konstigt med tanke på att Leipzig grundades så sent som 2009 och inte har deltagit i Europaspel förrän nu. Börjar man inte ta poäng snart, kan vistelsen bli kortvarig.

