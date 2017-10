Qarabag FK - Atlético Madrid: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Oblak Juanfran – Giménez – Godi – F. Luis Koke – Gabi – Ñiguez – Carrasco Correa – Griezmann Sime Vrsaljko skadade sig under landslagsuppehållet, och har inte återhämtat sig än. Qarabag, senaste 5 matcher: FC Kapaz, H, 2-0. Sumqayit, H, 4-1. Roma, H, 1-2. Zira, H, 0-0. Inter Baku, B, 2-0. Atlético Madrid, senaste 5 matcher: Athletic Bilbao, B, 2-1. Sevilla, H, 2-0. Chelsea, H, 1-2. Leganes, B, 0-0. Barcelona, H, 1-1.

Den första Champions League-matchen för ikväll är den mellan Qarabag och Atlético Madrid, med avsparkstiden 18:00. Vi ger er allt ni behöver veta inför denna eftermiddagsmatch. Qarabag FK, från Azerbajdzjan, har inlett säsongen bra. Man leder sin inhemska liga trots en match mindre spelad, och har där bara ett poängtapp än så länge. I kvalet till Champions League slog man ut FC Köpenhamn på fler gjorda bortamål, och blev därmed det första laget från Azerbajdzjan att någonsin kvalificera sig för mästerskapet. Väl i turneringen har man kastats rakt in i en hemskt svår grupp – motståndare för debutanterna är Chelsea, Roma och Atlético Madrid. En 0-6-förlust mot Chelsea följdes upp av en imponerande insats mot Roma, i en match man till slut förlorade med 1-2. Diego Simeones Atlético Madrid är har inlett ligasäsongen hyfsat, de har några fler poängtapp än vad de hoppats på, men är alltjämt obesegrade. I Champions League öppnade man med ett kryss borta mot Roma, och förlorade därefter mot Chelsea i Madrid. Till följd av denna svaga inledning har "Atleti" tre poäng upp till andraplatsen, som genererar avancemang till åttondelsfinal. Qarabag och Atlético Madrid har aldrig tidigare spelat emot varandra.

