NK Maribor - Liverpool: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Karius Alexander-Arnold – Matip – Lovren – Moreno Can – Henderson – Wijnaldum Salah – Firmino – Coutinho Sadio Mané är borta åtminstone oktober ut på grund av problem med knät. Adam Lallana och Adam Bogdan är även de skadade och missar matchen. NK Maribor, senaste 5 matcher: Gorica, B, 3-0. Aluminij, B, 3-2. Sevilla, B, 0-3. ND Trigiav, H, 0-0. Rudar Velenje, B, 2-1. Liverpool, senaste 5 matcher: Leicester City, B, 0-2. Leicester City, B, 3-2. Spartak Moskva, B, 1-1. Newcastle, B, 1-1. Manchester United, H, 0-0

I Champions Leagues grupp E tar slovenska NK Maribor ikväll emot Liverpool. Här ger vi er det viktigaste inför matchen. NK Maribor har gjort en stark start på den slovenska ligan, där de fortfarande är obesegrade. De innehar andraplatsen, endast två poäng bakom tabellettan Olimpija Ljubljana, och har hela nio poäng tillgodo på Rudar Velenje på tredjeplatsen. I Champions League har laget spelat oavgjort mot Spartak Moskva, och åkt på en förlust mot Sevilla. Liverpool kan inte vara särskilt nöjda med sin inledning av ligasäsongen. Laget har visserligen bara en förlust, men det har blivit många oavgjorda matcher och man är redan nio poäng bakom ettan Manchester City. Försvaret är fortsatt ett orosmoln, och de kritiska rösterna inför säsongen om att Jürgen Klopp borde värvat in någon till defensiven verkar få rätt. Så få som fem lag har släppt in fler mål än Liverpool i Premier League. Även i Champions League finns det utrymme för förbättring – två poäng efter två matcher är inget att hänga i julgranen. Både Maribor och Liverpool har varit utan Champions League-spel de två senaste säsongerna, men dessförinnan, närmare bestämt 2014-15, deltog bägge lagen. Maribor och Liverpool har dock aldrig spelat emot varandra. Men ikväll är det dags…

