FC Porto - RB Leipzig: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Champions League-matcher är alltid viktiga, men denna match är lite extra viktig för de båda lagen. Besiktas har skaffat sig ett försprång i Grupp G, och Monaco har halkat efter lite grann. Däremellan gör Leipzig och Porto upp om gruppens andraplats. Gruppen är dock fortfarande öppen, och med tanke på hur jämna alla fyra lagen är ska Monaco absolut inte räknas bort från andraplatsen. Vi håller ändå Leipzig som ett något bättre lag än Porto, vilket de även visade i det förra mötet lagen emellan. Man har visserligen spelat två tuffa matcher med en man mindre mot Bayern München under förra veckan, men så länge man behåller alla elva på planen ikväll, tror vi att man vinner. Vi tippar att matchen slutar med bortaseger, 1-2. Odds på 1-2: 11.00, Bet365 Odds på 2: 3.40, Bet365 Avsparkstid: 20:45

I Grupp G i Champions League, står Emil Forsbergs RB Leipzig inför en mycket viktig match. Emil Forsberg är den enda svensken vi väntas se från start ikväll, när hans RB Leipzig gästar FC Porto. Matchen är oerhört viktig för båda lagen, då de går en tät kamp om andraplatsen i gruppen. När lagen möttes i Tyskland för två veckor sedan, var det energidryckslaget som kammade hem trepoängaren. Leipzig vann rättvist och Forsberg, som nu gjort två mål i Champions League, var en av målskyttarna. Den senaste tiden har varit ansträngande för Leipzig. För exakt en vecka sedan spelade man cupmatch mot Bayern München och fick en man utvisad i minut 53. Efter att ändå lyckats dra jämnt med Bayern trots 10 man, gick matchen till förlängning – ytterligare 30 slitsamma minuter med en man kort alltså. Till sist förlorade Leipzig på straffar. I lördags mötte man Bayern på nytt – 13 minuter in i matchen drog Leipzigförsvararen Willi Orban på sig ett rött kort. Denna gång orkade man inte med, utan förlorade matchen med 2-0. Porto har haft det något bekvämare sen sist. Laget har vunnit två matcher i den inhemska ligan, med resultaten 3-0 och 6-1. Man har även hunnit med att spela 0-0 i en cupmatch mot ett andraligalag.

