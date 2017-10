Chelsea - Roma: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Ny matcher i Champions League idag. Här har ni det viktigaste inför stormötet i Grupp C – Chelsea mot Roma. Chelsea har gjort en halvdan säsongsinledning. I Champions League har man 6 poäng av 6 möjliga, sedan man enkelt besegrade Qarabag på hemmaplan, och sedan tog en imponerande bortavinst mot Atlético Madrid. I Premier League däremot har laget gjort en hel del svaga resultat, vilket också syns på tabellen där man ligger hela 9 poäng efter tabellettan Manchester City. Senast förlorade man mot Crystal Palace med 1-2, vilket också var Crystal Palaces allra första vinst, och – tro det eller ej – Palaces två första mål denna säsong. Roma har gjort en hyfsad inledning på säsongen. Man ligger en bit bakom förstaplatsen i Serie A, men det beror snarare på att ettan Napoli vunnit alla sina matcher, än på att man själva varit dåliga. I lördags förlorade man dessvärre mot just Napoli, vilket tillsammans med förlusten mot Inter härom månaden är Romas två enda poängtapp i ligan. I Champions League har man besegrat Qarabag på bortaplan, och kryssat hemma mot Atlético Madrid. Chelsea och Roma spelade i samma Champions League-grupp även säsongen 2008­-09. Då vann Chelsea sin hemmamatch med 1-0, medan Roma vann med 3-1 på Stadio Olimpico. En som lyckades bli målskytt i båda matcherna, var en viss John Terry.

