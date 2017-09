Champions League matcher i fotboll - Vecka 39

Denna vecka är ingen vanlig vecka för alla de som älskar toppfotboll. Det är en av alla de veckorna där de kommer bjudas på matcher i Champions League.

I denna artikel så kommer vi att ta upp vilka matcher som kommer att spelas i Champions League vecka 39. Vi kommer visa dig snabbt under vilka dagar, samt tider som gäller för spelschemat i Champions League. Kolla in programmet, och boka in de tider då ditt favoritlag spelar.

Nu förbereder vi oss inför alla matcher som kommer att spelas. Se till att du har koll på hur du ska se de matcherna som finns. Annars hjälper vi dig även med att hitta live streams.

Program för veckans matcher

Genom att kolla in vårt lilla spelschema så kommer du få reda på när matcherna spelas i Champions League i veckan.

I programmet så kommer du även klicka på de bästa matcherna som är av vårt tycke. Genom att klicka dig vidare så kan du direkt få hjälp med hur du hittar live streams till matchen.

Den 26 september

20:45: Dortmund – Real Madrid (stream)

20:45: Napoli – Feyenoord

20:45: Besiktas – RB Liepzig

20:45: Manchester City – Sjachtar Donetsk

20:45: Sevilla - Maribor

20:45: APOEL - Tottenham

20:45: Spartak Moskva - Liverpool

20:45: AS Monaco - Porto

Den 27 september

18:00: Qarabag - Roma

20:45: Basel - Benfica

20:45: Juventus - Olympiakos

20:45: Atletico Madrid - Chelsea

20:45: CSKA Moskva – Manchester United

20:45: Anderlecht - Celtic

20:45: Paris SG – Bayern Munchen

20:45: Sporting – FC Barcelona

Så vinner du pengar på Champions League

Att kombinera några av de hetaste matcherna från Champions League med odds är något som är väldigt populärt.

Därför är det många som försöker hitta spelsajt eller oddssidor som har bra erbjudanden i samband med Champions League. Alla de kampanjer som är aktuella kommer vi försöka uppdatera dig med här på Sportal.se.

När det kommer att spela på de bästa oddsen online, så kan vi rekommendera bet365. De vann vår egen jämförelse med bettingsajter och deras odds. Därför kan du alltid känna dig trygg med att spela med riktigt bra odds i Champions League inne hos bet365.

Om du inte riktigt kan vänta tills alla matcher i Champions League ska dra igång så kommer en het match i Allsvenskan spelas den 25 september.

Där kommer Malmö FF spela mot IF Elfsborg. Du kan läsa mer här mom hur du kan streama Malmö – Elfsborg live i Allsvenskan. Det tycker vi fungerar som en perfekt uppladdning av vad som komma skall i denna vecka.