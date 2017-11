Ulreich Kimmich – Boateng – Hummels – Alaba Martínez – Rudy Robben – Thiago – Coman Lewandowski Juan Bernat och Thomas Müller är skadade, men förväntas vara tillbaka inom någon vecka. Manuel Neuer och Franck Ribéry är det värre an med; de båda är borta från spel fram till i början av 2018. Robert Lewandowski har haft en mindre skada och deltog ej i Champions League-matchen i veckan, men förväntas vara tillbaka från start ikväll. Jérôme Boateng och Kingsley Coman är små frågetecken inför kvällens match. Senaste 5 matcher, Dortmund: APOEL (CL), B, 1-1. Eintracht Frankfurt, B, 2-2. Magdeburg (DFB Pokal), B, 5-0. Hannover 96, B, 2-4. APOEL (CL), H, 1-1. Senaste 5 matcher, Bayern München: Celtic (CL), H, 3-0. Hamburger SV, B, 1-0. RB Leipzig (DFB Pokal), B, 1-1 (4-5 str.). RB Leipzig, H, 2-0. Celtic (CL), B, 2-1. Avsparkstid: Lördag klockan 18:30­

Imorgon är det dags för ett riktigt stormöte i Bundesliga. Ligatvåan Borussia Dortmund tar emot ligaettan Bayern München, i en tidig seriefinal. Vi har hunnit komma tio omgångar in i denna upplaga av Bundesliga. Topp tre är än så länge sig lik sedan förra säsongen – Bayern München i ledning, Borussia Dortmund och RB Leipzig jagar. Jämnt är det också, endast fyra poäng skiljer ledande Bayern från trean Leipzig. Sedan i onsdags förra veckan har Bayern München ställts emot Leipzig två gånger – först i Tyska cupen och sedan i Bundesliga. I cupen fick Leipzig en man utvisad i ett tidigt skede av matchen, och historien upprepade sig i ligamatchen tre dagar senare. I dessa matcher spelade Bayern med en man mer i totalt 150 minuter. Vinst blev det också vid båda tillfällena, och den nygamle tränaren Jupp Heynckes har vunnit samtliga 6 matcher sedan han ersatte Carlo Ancelotti. I och med Bayerns seger i senaste omgången, puttade man ner Dortmund och övertog förstaplatsen för första gången i årets Bundesliga. Dortmund förlorade nämligen samtidigt mot Hannover 96, vilket var lagets tredje raka poängtapp. Efter förlustmatchen mot Hannover klippte Dortmunds tränare Peter Bosz ihop ett 90 minuter långt videoklipp, där han hade tagit med alla försvars- och målvaktsmisstag under de senaste matcherna. En rasande Bosz samlade sedan inblandade spelare, och visade filmen för dem. Vinner Dortmund ikväll, återtar man serieledningen. Vid oavgjort eller förlust, ger man Bayern ett försprång samtidigt som man själv riskerar att istället halka ned till fjärdeplatsen.

