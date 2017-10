Stefan Ishizaki lämnar AIK

Ishizaki har representerat AIK i 160 allsvenska matcher, och på dessa gjort 23 mål och 31 assist. Det är med varma känslor han kommer att minnas sin tid i klubben. – Man kommer sakna derbyna, känslan man har innan de matcherna. Det är de coolaste matcherna du kan spela i Sverige. Sedan kommer man sakna supportrarna. Jag är tacksam över att jag fått representera deras klubb. Stefan Ishizaki är muntligt överens med IF Elfsborg om en återkomst. Läkarundersökningen och det påskrivna kontraktet är det enda som fattas. Även Simon Thern och Agustín Gómez, som båda har utgående låneavtal, lämnar klubben efter säsongen. Däremot förs samtal om en förlängning med Chinedu Obasi, Oscar Linnér, Johan Blomberg och Kyriakos Stamatopoulos, som alla har utgående kontrakt.

Stefan Ishizaki skrev på för AIK inför säsongen 2015. Nu bekräftar han att hans tid i klubben går mot sitt slut. – Jag flyttar hem till Borås efter säsongen. Det var i AIK som Stefan Ishizaki tillbringade sina första år i den professionella fotbollen. Mellan att han var 17 och 22 år spelade han över 100 matcher för klubben, innan han i samband med AIK:s nedflyttning 2004 gick vidare i karriären. Det blev en ettårsperiod i Vålerenga IF, där han blev norsk mästare. Sedan bar flyttlasset av till Borås och IF Elfsborg. I Elfsborg blev det precis som i Vålerenga guld direkt, och laget vann Allsvenskan även 2012. Borås är också staden där Stefan Ishizaki träffade sin nuvarande fru. Efter en ny sväng utomlands – denna gång USA och LA Galaxy – var Ishizaki alltså tillbaka i AIK 2015. Tre säsonger har gått sedan återkomsten, och det blir inga fler. Det är dags att återvända till familjens hemstad. – Det har varit en växande känsla att jag för familjens skull flyttar hem till Borås efter säsongen. Min fru är därifrån, barnen trivs väldigt bra där och vi har en stor umgängeskrets där, säger Stefan Ishizaki. Åtta år av sin karriär spenderade Stefan Ishizaki totalt i AIK, på vilka det ser ut att bli fem topp tre-placeringar. – Jag har haft en fantastisk tid här. Klubben har betytt oerhört mycket för mig och min fotbollsutveckling och det har varit en fantastisk tid med supportrarna och klubben. Det som känns surt är att det inte blev något SM-guld.

