Sören Rieks klar för Malmö FF

År 2014 värvade IFK Göteborg danske Sören Rieks från NEC Nijmegen. Yttermittfältaren hade varit ordinarie i Eredivisie i flera säsonger, och skulle nu förstärka IFK Göteborg.



Rieks blev en lyckad värvning, och tillhörde sedan sin ankomst hela tiden IFK Göteborgs bästa och viktigaste spelare. Men efter att Rieks kontrakt gick ut vid årsskiftet, valde spelaren att inte förlänga med Göteborg.

– Det har varit en fantastisk period i min karriär. Till föreningen och inte minst alla supportrar vill jag visa min uppskattning och önska lycka till framöver. Jag kommer alltid att bära med mig IFK Göteborg i mitt framtida liv, sade Rieks då.

Klar för Malmö FF

Det ryktades om att Rieks skulle ut i Europa, men dansken blir kvar i Allsvenskan. 30-åringen har kritat på ett treårskontrakt med Malmö FF, och presenterades under fredag förmiddag.

– Rent sportsligt är det svårt att hitta något bättre i Skandinavien, säger Rieks. Under mina år i Sverige har MFF legat i topp, spelat i Europa och nästan alltid vunnit titlarna. Man har varit lite avundsjuk. Jag hoppas på att kunna fortsätta traditionen av att vinna mästerskap och dessutom nå Champions League.



Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson är nöjd med sin rekrytering.

– Det är en snabb och stark spelare med mycket energi. Han är farlig framåt, levererar både mål och assists och kan användas på de flesta offensiva positioner. Hans rutin från både Allsvenskan och internationellt spel tror vi att vi kommer att ha stor nytta av, säger Daniel Andersson.



Under sina fyra år i IFK Göteborg gjorde Sören Rieks totalt 63 allsvenska matcher, på vilka han noterades för 16 mål. Ifjol startade Rieks samtliga 30 allsvenska matcher.