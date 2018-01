Kingsley Sarfo var en del av det IK Sirius-lag som 2016 vann Superettan, och även en del av det Sirius-lag som inledde Allsvenskan 2017. I Uppsalaklubbens första allsvenska match sedan 1974 gjorde Kingsley Sarfo två mål, när Sirius besegrade Djurgården på Tele2 Arena. Efter en fortsatt succéartad vår för Sarfo, valde Malmö FF att köpa loss den lille ghananen under sommaren 2017. Priset ska ha legat på 13 miljoner kronor, plus en vidareförsäljningsklausul på omkring 25 procent. I MFF blev det 8 matcher och 2 mål, innan Sarfo i september greps misstänkt för våldtäkt mot barn, en misstanke som senare har skrivits om till sexuellt utnyttjande av barn. Sarfo försattes kort efter gripandet på fri fot i väntan på sin dom – som än idag inte är fastställd – och Malmö FF stängde av spelaren från klubben tills vidare. Men nu uppges Sarfo alltså vara på väg att göras tillgänglig för spel igen, vilket kan vara välbehövligt för laget då man sålt de tre ordinarie mittfältarna Anders Christiansen, Erdal Rakip och Jo Inge Berget. Kingsley Sarfo har erkänt umgänge, men nekar till brott. Vid en fällande dom skulle Malmö FF kunna välja att bryta kontraktet utan att betala ut ersättning till Sarfo. Frias han däremot, kommer Sarfos kontrakt med klubben fortsatt gälla.

I slutet av september greps Malmö FF:s mittfältare Kingsley Sarfo misstänkt för sexualbrott. Sedan dess har MFF inte låtit Sarfo varken träna eller spela med klubben. Men nu verkar det bli ändring på det. Kvällsposten rapporterar att Malmö FF återigen kommer att låta Sarfo vara tillbaka i träning under torsdagen. Klubbens sportchef Daniel Andersson väljer att inte kommentera uppgifterna. – Vad ska jag säga? Det blir inga kommentarer, säger Andersson. Vi kommunicerar via våra kanaler när vi har något att kommunicera.

