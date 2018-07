Detta är den första matchen för båda lag sedan innan sommaruppehållet, vilket brukar ha betydelse på matchen. Spelet sitter inte där till 100 procent, och en viss försiktighet kan inta sig. Det faktum att Djurgården och Norrköping ligger nära varandra i tabellen lär bara bidra till större försiktighet, då matchen är mycket betydelsefull och hade varit kostsam att förlora för bägge lag. Vi tror att det blir en långdragen tillställning med få mål, och spelar under 2,5 mål till oddset 2.00 på Bet365.

Dagen efter Sveriges seger – förhoppningsvis – mot England , spelar 4:e-placerade Djurgården mot 3:e-placerade IFK Norrköping. Efter en trög inledning kom Djurgården igång rejält i slutet av våren, med seger i cupfinalen som en startpunkt på det hela. Efter cupguldet radade Djurgården upp vinster, och det tolv poäng på vårens fyra sista matcher. IFK Norrköping har hållit en jämn nivå under hela våren. Nyligen annonserade klubben att man förstärkt med hemvändaren Alexander Fransson, senast i Schweiz.

