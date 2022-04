Rögle BK illa ut - ”Besvikelse under slutspelet”

Inför slutspelet så var det många som trodde att Rögle BK skulle få en enkel väg till finalen av SHL. Skåningarna slutade som segrare av grundserien – vilket innebär att de hela tiden får möta de lägst rankade laget fram tills finalen.

Inför slutspelet så stod Rögle BK som en favorit till guldet. För varje match som spelats i SHL slutspelet 2022 så har favoritstämpeln suddats ut mer och mer.

I skrivande stund så ligger Rögle BK under med 2-0 i matcher mot Färjestad. Finns kraften att vända hela matchserien? Du kan läsa om våra speltips inför semifinalerna via länkarna här nedanför.

Kniven på strupen – igen

Laget som vann hela grundserien av SHL satte hård press på sig själva inför slutspelet. I bagaget för Rögle BK under 2022 så finns även en storslagen seger av CHL (Champions Hockey League) – som därmed korade Rögle till Europas bästa lag.

Den första slutspelsserien spelade Rögle BK mot Oskarshamns IK. Det trodde många skulle bli en munsbit för skåningarna som imponerat stort på hela Sverige under seriespelet. Samtidigt som Oskarshamns IK med nöd och näppe tog sista slutspelsplatsen.

Det blev knappast någon promenadseger – i stället så tvingade Oskarshamns IK seriesegrarna till en avgörande match. Där lyckades man att vinna hemma i Ängelholm – och var klara för en semifinal.

I semifinalen så väntade Färjestads BK som haft en ryckig säsong. De kom senast från kvartsfinal mot Skellefteå AIK. Där vann laget med 4-2 och visade en imponerade slutspelsform. Inte minst på sina hemmaarena i Karlstad. De har i skrivande stund inte förlorat en enda match i slutspelet 2022 på hemmais.

Rögle BK har nu en jobbig uppförsbacke framför sig. De krävs nu 4 segrar innan Färjestads BK vinner endast två matcher till. Detta har skapat en oro och besvikelse bland Rögle-fans och experter.

Spelarna i Rögle BK har inte kommit upp i den nivå som de haft under grundspelet. Gäller inte minst Dennis Everberg och Leo Bristedt. Istället så är det spelare i Färjestads BK som nu toppar formen. Per Åslund och den uttagna VM-backen Albert Johansson har imponerat stort.

Läs gärna mer om hockey VM 2022 trupp, speltips & odds i vår guide. Vi på Sportal kan även hjälpa dig som vill kunna streama hockey VM på nätet.

Vilka kommer att vinna SHL?

Den stora frågan är nu vilket lag som vinner – nu när vi anser att Rögle BK är mer eller mindre uträknat.

Färjestads BK tror vi kommer att nå till finalen. Där väntar antingen Frölunda eller Luleå. Deras matchserie är jämnare – och mer svår att förutspå. Vi har vid ett tidigare tillfälle tippat att det är Frölunda som vinner. Till skillnad från Rögle BK så höjer sig spelarna i Frölunda när det väntar matcher i slutspelet.

Därför tippar vi på en klassisk final mellan Frölunda – Färjestad. Det för tankarna tillbaka till den – kanske mest hatiska matchserien någonsin. Inte minst med tanke på ordväxlingen mellan Per Ledin och Tommy Salo. Under en intervju så skrke Per Ledin ”hörru tjockis!” till den förre landslagsmålvakten. Där han hänvisade till att han blev ständigt ”nerhuggen” av Salo. Intervjun blev även klasssisk då Per Ledin uttrycker ”nu är råttet mågat”. Se klippet här nedanför.