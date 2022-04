Äntligen är SHL slutspel 2022 i gång. Det innebär att det kommer vara ett intensivt spelschema med matcher nästan varje dag fram tills finalen.

Här kommer vi att bland annat hjälpa dig att streama SHL slutspel. Vårt program hjälper dig även hålla koll på alla datum och TV tider som du bör hålla koll på.

Vi kommer även att ta med ett speltips kring vilket lag vi tror komma stå i final – och vinna SHL 2022. Kolla in alla SHL slutspel odds för lagen som finns kvar!

Vad: SHL Slutspel 2022 Datum: Den 26 mars – 12 maj Tider: > Se spelschema Live stream: > Cmore TV kanal: TV4 Speltips: Rögle BK vinner SHL 2022 (3.50 hos Nordicbet)

Matcher idag – Schema för SHL slutspel

Här nedan kan du se datum och tider för alla matcher som väntar i SHL slutspel 2022. Du kan hitta det lag som du allra helst följer i vårt schema. Det är ett program där vi samlat alla dagens matcher – men även kommande.



Kvartsfinaler

Här radar vi upp kvartsfinalerna som kommer att spelas mellan den 31 mars till senast 13 april.

Luleå HF – Örebro Hockey

Rögle BK – Oskarshamn

Skellefteå AIK – Färjestads BK

Frölunda HC – Växjö Lakers

Semifinaler

Semifinalerna kommer att börja den 15 april och avslutas senast den 28 april.

Högst rankade laget – lägst rankande laget

Näst högst rankade laget – Näst lägst rankade laget

Final

Datum för finalmatcherna kommer att startas upp den 30 april. Innan den 12 maj så kommer vi veta vilket lag som vinner SHL 2022.

Vinnare i semifinal 1 – Vinnare i semifinal 2

Odds & vinnare

Den stora frågan inför SHL slutspel 2022 är vilket lag som kommer att stå som vinnare. Det finns många som försöker sig på ett speltips inför matcherna. Detta för att hitta bäst odds att spela under SHL slutspelet.

Vi kommer här att tippa en vinnare – samt jämföra oddsen. Det finns flera heta kandidater. Mycket tyder på att det kommer bli en kamp mellan norr och söder. I söder så är de vassaste lagen Frölunda HC och Rögle BK. Största utmanare är Luleå HF och Skellefteå AIK som är två av de nordligaste lagen i SHL slutspelet.

Ska det bli året då Rögle BK tar sin efterlängtade titel? Ja – kanske. De har goda minnen från CHL 2022. Där tog klubben sin allra första tunga titel. Förra året så rök Rögle ut i finalen mot Växjö Lakers. I år så kommer skåningarna ännu bättre rustade – samt med massor av revanschlust.

Vi tror att Rögle BK kommer att ta sig hela vägen till final. Frågan är vilket lag de kommer att möta. Genom vinsten i SHLs grundspel så kommer laget ha bättre chanser att få enklare motstånd under hela slutspelet.

Vårt speltips kommer vara att Rögle BK står som vinnare av SHL 2021/2022. Flera betting & odds sidor har spelet redan tillgängligt att spela på. Det odds som vi kommer att spela på finns hos Unibet Sverige. En sida som alltid har bra odds på svensk ishockey. Där kommer du även kunna ta emot en betting bonus på nätet som du kan börja spela med.

Vinnare: Odds från NordicBet Luleå HF 3.25 Rögle BK 3.50 Frölunda HC 9.00 Färjestads BK 8.00 Skellefteå AIK 9.00 Örebro HK 36.00 Växjö Lakers 76.00 Oskarshamn 126.00

Oddsen uppdaterades senast den 6 april, 2022

Live stream & TV

I vanlig ordning så är det Cmore som kommer att visa alla matcher i SHL slutspel via live streaming på nätet. Denna sida har under hela säsongen 2021/2022 valt att streama matcher från SHL.

För att få tillgång till alla SHL live streams online så behöver du ett konto hos CMore. Detta konto är gratis att skapa – men för att få full tillgång till alla SHL matcher i slutspelet så behöver du ett abonnemang. Vi har tidigare gjort en guide för dig som vill kunna streama hockey i Sverige. Där hittar du mer info. Vi kan även tipsa dig om att läsa vår guide med hockey VM streams 2022. Där kommer det finans mer hockey att se framemot efter SHL slutspelet 2022 avgörs.

Flera av matcherna kommer att sändas på TV4. Det är en kanal som börjat visa alltmer svensk ishockey. Där kommer du att kunna sända flera av finalerna som spelas i slutspelet.

Live stream: CMore

TV: TV4 (sänder utvalda matcher från SHL slutspel) – Se TV tider & tablå hos Cmore

Lottning & slutspelsträd

Det kommer inte vara ett klassiskt slutspelsträd som kommer avgöra vilka lag som möts i kvarts- och semifinaler. I stället så kommer det vara en rankingsbaserad lottning av finalerna. Det innebär att de högst rankade lagen kommer att möta de som står lägst rankade.

Förut så var det ett slutspelsträd som gav lagen en bättre översikt om vilka lag som de skulle möta i nästkommande match. Detta är en stor fördel för de högst rankade lagen. De sämre rankade lagen får istället jobba med de svårast tänkbara matcherna.

Det nya systemet har både fått beröm och kritik. Många menar att det är bra att grundspelet ger en större betydelse. Andra menar att fördelen för topplagen blir allt för stor.

Om lagen

Här kollar vi snabbt igenom de lag som tagit sig till SHL slutspel 2022. Se våra korta funderingar kring lagen. Siffrorna bakom namnet står i vilken ordning som lagen är rankade.

Rögle BK (1)

Vinnare av grundspelet – och vann tidigare i år även CHL. Det gör laget till en klar favorit till att vinna ett SM-guld. Skulle skåningarna stå som segrare av SHL 2022 så skulle det bli det allra första SM-Guldet i klubbens historia. Trots att klubben är anrik – och mycket historia – så har Rögle BK aldrig vunnit SM-guld.

Luleå Hockey (2)

Luleå Hockey har imponerat stort bland klubbarna i SHL under grundspelet. Det blev en andraplats i tabellen vilket har skapat fina förutsättningarna att få en trevlig resa genom slutspelet. Vi anser att Luleå Hockey inte bara har goda chanser att nå en final – vi vill lägga till att vi tycker det är högst TROLIGT att Luleå blir ett av finallagen.

Skellefteå AIK (3)

Skellefteå AIK har hängt med Luleå och Rögle bra under grundspelet. Det är dessa tre lagen som skapade en form av elit under tabellen. Stort tack ska Linus Karlsson ha för detta. Han har sprutat in flera viktiga mål för SAIK under säsongen 2021/2022.

Frölunda HC (4)

Med en mycket fin historia inom SHL slutspel så kan man verkligen inte räkna bort Frölunda HC. Här hittar vi även SHLs bästa poängplockare – Ryan Lasch. Utöver det så har de även Joel Lundqvist etableras i toppen för statistiken för tekningar.

Växjö Lakers (5)

Laget från Småland har en SM-titel att försvara. Förra året så blev det storslam för Växjö Lakers som krönte säsongen med ett guld. Förutsättningarna kommer bli tuffare för Växjö i år. De ligger på den negativa halvan av de åtta lagen. Det innebär att vägen till final kan bli väldigt jobbig – men absolut inte omöjlig!

Färjestads BK (6)

Gamla, sköna och klassiska Färjestads BK tar sig till ytterligare ett SHL slutspel. Blygsam säsong hittills – så det krävs en uppryckning till slutspelet för att tampas om guldet på riktigt. Färjestads BK har ingen enskild spelare på topp 10-placeringarna för poäng, mål, passningar, räddningar eller tekningar. Det kan skapa problem.

Örebro Hockey (7)

Ingen tror egentligen att Örebro Hockey ska ta sig till final. Det enda som talar för att Örebro ska gå långt är att deras målvakt Jhonas Enroth fullständigt spikar igen målet. Enroth är den bästa målvakten i SHL när vi tittar på räddningsprocenten. Hela 92,33 % har han kommit upp i inför slutspelet.

IK Oskarshamn (8)

Oskarshamn snodde till sig den sista slutspelsplatsen efter en åttondelsfinal mot Leksand. Otroligt viktigt för klubben – men här lär det ta stopp. Oskarshamn har flera gånger överträffat sig själva – men säsongen 2021/2022 har sett för svag ut. Vi tror därför att Oskarshamn ryker ur från SHL slutspelet i kvartsfinalen mot Rögle BK.