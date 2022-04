Här har vi en guide för hockey VM 2022. Vi tar upp alla odds för vilket lag som står som vinnare – samt mycket mer. Här hittar du även spelschema med datum och tider för matcher i hockey VM idag.

Hockey VM odds & betting

I Sverige finns det ett stort intresse att spela på odds via hockey VM betting. Det ger dig en chans att vinna pengar – samtidigt som du njuter av Sveriges matcher i ishcokey VM 2022. Vi kan därför tipsa om en rad olika svenska bettingsidor som vi tycker passar perfekt. Där kan du även läsa mer om vilka sidor som erbjuder bäst oddsbonus för dina intressen.

Vinnare av ishockey VM

De vanligaste är att spela på en vinnare av hockey VM 2022 redan innan turneringen startas. Hos de allra flesta sidor så kan du spela på odds för hockey VM vinnare. Det är perfekt för dig som redan innan mästerskapet har en aning om vilket lag som vinner guld.

Här nedanför kan du se alla hockey VM odds för vinnare. Välj det lag som du tror kommer vara bäst – och satsa en slant! Vårt hockey speltips inför VM kommer vara att Sverige vinner guld.

Lag (vinnare) Odds (från Betsson) Finland 3.25 Kanada 4.00 Sverige 4.50 Tjeckien 7.00 USA 8.00 Schweiz 21.00 Tyskland 31.00 Slovakien 41.00 Lettland 67.00 Danmark 101.00 Kazakstan 151.00 Norge 201.00 Italien 751.00 Storbritannien 1001.00

Hockey VM idag – Spelschema

Här kan du se alla datum och tider som gäller för ishockey VM idag. Med hjälp av spelschemat så kan du följa alla matcher som spelas. I vårt program kan du även se resultat från tidigare matcher – samt vilka matcher som finns att njuta av idag.

Alla dagens matcher från hockey VM 2022 kommer att direkt synas i vårt spelschema. Du kan även se vilka matcher som spelas de närmsta dagarna genom att sortera efter datum. Längre ner på sidan så kan du även finna ett komplett program med alla matcher.

Datum & tider Matcher 13/5, kl. 15:20 Frankrike – Slovakien 13/5, kl. 15:20 USA – Lettland 13/5, kl. 19:20 Finland – Norge 13/5, kl. 19:20 Tyskland – Kanada 14/5, kl. 11:20 Danmark – Kazakstan 14/5, kl. 11:20 Sverige – Österrike 14/5, kl. 15:20 Tjeckien – Storbritannien 14/5, kl. 15:20 Schweiz – Italien 14/5, kl. 19:20 Lettland – Finland 14/5, kl. 19:20 Slovakien – Tyskland 15/5, kl. 11:20 Italien – Kanada 15/5, kl. 11:20 Norge – Storbritannien 15/5, kl. 15:20 Österrike – USA 15/5, kl. 15:20 Frankrike – Kazakstan 15/5, kl. 19:20 Tjeckien – Sverige 15/5, kl. 19:20 Danmark – Schweiz 16/5, kl. 15:20 Lettland – Norge 16/5, kl. 15:20 Slovakien – Kanada 16/5, kl. 19:20 Finland – USA 16/5, kl. 19:20 Frankrike – Tyskland 17/5, kl. 15:20 Tjeckien – Österrike 17/5, kl. 15:20 Italien – Danmark 17/5, kl. 19:20 Sverige – Storbritannien 17/5, kl. 19:20 Schweiz – Kazakstan 18/5, kl. 15:20 Frankrike – Italien 18/5, kl. 15:20 Norge – Österrike 18/5, kl. 19:20 Finland – Sverige 18/5, kl. 19:20 Schweiz – Slovakien 19/5, kl. 15:20 Tyskland – Danmark 19/5, kl. 15:20 Storbritannien – USA 19/5, kl. 19:20 Kanada – Kazakstan 19/5, kl. 19:20 Tjeckien – Lettland 20/5, kl. 15:20 Tyskland – Italien 20/5, kl. 15:20 Storbritannien – Finland 20/5, kl. 19:20 Kazakstan – Slovakien 20/5, kl. 19:20 Lettland – Österrike 21/5, kl. 11:20 Danmark – Frankrike 21/5, kl. 11:20 USA – Sverige 21/5, kl. 15:20 Österrike – Finland 21/5, kl. 15:20 Kanada – Schweiz 21/5, kl. 19:20 Italien – Slovakien 21/5, kl. 19:20 Norge – Tjeckien 22/5, kl. 15:20 Storbritannien – Lettland 22/5, kl. 15:20 Kazakstan – Tyskland 22/5, kl. 19:20 Sverige – Norge 22/5, kl. 19:20 Schweiz – Frankrike 23/5, kl. 15:20 Kazakstan – Italien 23/5, kl. 15:20 USA – Tjeckien 23/5, kl. 19:20 Österrike – Storbritannien 23/5, kl. 19:20 Kanada – Danmark 24/5, kl. 11:20 Tyskland – Schweiz 24/5, kl. 11:20 Sverige – Lettland 24/5, kl. 15:20 Slovakien – Danmark 24/5, kl. 15:20 USA – Norge 24/5, kl. 19:20 Kanada – Frankrike 24/5, kl. 19:20 Finland – Tjeckien

Finalspel

Datum & tider Matcher 26/5, kl. 15:20 Kvartsfinal 1 26/5, kl. 15:20 Kvartsfinal 2 26/5, kl. 19:20 Kvartsfinal 3 26/5, kl. 19:20 Kvartsfinal 4 28/5, kl. 15:20 Semifinal 1 28/5, kl. 17:20 Semifinal 2 29/5, kl. 14:20 Bronsmatch 29/5, kl. 19:20 Final

Sveriges matcher (Tre Kronor)

Datum & tider Tre Kronors matcher 14 maj, 11:20 Sverige – Österrike 15 maj, 19:20 Tjeckien – Sverige 17 maj, 19:20 Sverige – Storbritannien 18 maj, 19:20 Finland – Sverige 21 maj, 11:20 USA – Sverige 22 maj, 19:20 Sverige – Norge 24 maj, 11:20 Sverige – Lettland

Grupper

Ishockey VM 2022 kommer att börja med att lagen delats upp i två grupper. Varje grupp har 8 lag – och lottats via en seedning. Du kan se resultatet av lottningen av grupper inför hockey VM 2022 här nedanför. Fyra lag från varje grupp kommer att gå vidare mot finalspel.

Grupp A Grupp B Kanada Finland Tyskland Sverige Kazakstan Tjeckien Schweiz USA Slovakien Lettland Danmark Norge Italien Österrike Frankrike Storbritannien

Du kanske hajar till när man läser att varken Belarus eller Ryssland kommer att spela i ishockey VM 2022. Anledningen till att landslagen inte kommer delta är pga invasionen av Ukraina. Ishockeyförbundet IIHF valde att stänga av båda nationerna från internationella tävlingar tills vidare.



Tre Kronor – Sveriges trupp

Sverige har höga förväntningar på att gå långt – kanske till och med stå som vinnare av ishockey VM 2022. Den trupp som tränaren Johan Garpenlöv tagit ut ser på förhand väldigt bra ut. Tre Kronor kommer ha goda chanser att ta sig långt med en bred trupp.

I denna trupp så hittar vi spelare som spelare allt ifrån SHL till NHL. Tillsammans skapar det ett bra svenskt landslag som många motståndare kommer frukta.

Spelare Position Lag Adam Reideborn MV AK Bars Kazan Victor Fasth MV Växjö Lakers Samuel Ersson MV Brynäs IF Klas Dahlbäck B CSKA Moskva Henrik Tömmernäs B Genéve-Servette HC Magnus Nygren B HC Davos Nils Lundkvist B Luleå HF Viktor Lööv B Jokerit Albert Johansson B Färjestads BK Jonathan Pudas B Jokerit Jesper Sellgren B Frölunda HC Lawrence Pilut B Traktor Chelyabinsk Max Friberg F Frölunda HC Jesper Frödén F Skellefteå AIK Pontus Holmberg F Växjö Lakers Filip Hållander F Luleå HF Adrian Kempe F Los Angeles Kings Carl Klingberg F EV Zug Oscar Lindberg F Dynamo Moskva Mario Kempe F CSKA Moskva Pär Lindholm F Skellefteå AIK Andreas Wingerli F Skellefteå AIK Dennis Rasmusen F Metallurg Magnitogorsk Magnus Sörensen F San Jose Sharks Victor Olofsson F Buffalo Sabres Isac Lundeström F Anaheim Ducks Rickard Rackell F Anaheim Ducks

Vi som har följt ishockey VM föregående år känner till att fler spelare kan ansluta till Tre Kronors trupp. Samtidigt som VM spelas – så spelas det även slutspel i NHL. De spelare som åker ur NHL – kan istället ansluta sig till landslagen för VM. Därför är den trupp som vi har med ovanför endast preliminär. Troligen kommer fler NHL-spelare att gå med – samtidigt som andra tvingas åka hem från mästerskapet. Dock kommer SHL slutspel 2022 vara avgjort innan Sveriges landslag spelar i VM.



Biljetter & resa

Ishockey VM 2022 kommer att spelas i Finland. Spelplatserna är Tammerfors och Helsingfors. Det öppnar upp för att det kan vara ganska många svenskar som är sugna att ta sig över Östersjön.

För att beställa resa och biljetter för ishockey VM 2022 – så finns här en liten guide.

Alla biljetter för matcher under ishockey VM kommer att säljas från IIHF (Länk: https://www.iihf.com/en/events/2022/wm/static/24203/tickets )

https://www.iihf.com/en/events/2022/wm/static/24203/tickets Det finns olika typer av biljetter. Du kan välja mellan att köpa singelbiljetter för specifika matcher – men även heldags-pass.

Sverige spelar alla sina gruppspelsmatcher i Tammerfors (Tempere)

Biljetterna kostar cirka 40 – 70 € per match

Möjlighet att köpa resepaket & VIP-biljetter

Skulle du inte köpa ett färdigt resepaket så kan du leta hotell/boende på andra bokningssidor på nätet. Att resa till Helsingfors/Tammerfors kan du göra via färja från Stockholm – eller flygplan.

För dig som inte vill resa över till Finland kan självklart följa matcherna live genom att streama hockey på nätet – eller se på TV.

Resultat & historik

Sverige är en klassiskt hockeynation som har många titlar och guld i ishockey VM. Vi är långt ifrån ensamma att vara bra på ishockey. Det är hård konkurrens mellan 4-8 nationer gällande historiska resultat.

Här samlar vi lite info om landslagens historia- samt statistik från tidigare VM-turneringar.

Vinnare flest gånger – antal guld

Landslag Antal VM-guld Kanada 27 guld (51 medaljer) Ryssland/Sovjetunionen 27 guld (47 medaljer) Tjeckien/Tjeckoslovakien 12 guld (46 medaljer) Sverige 11 guld (47 medaljer) Finland 3 guld (15 medaljer) USA 2 guld (20 medaljer) Storbritannien 1 guld (5 medaljer) Slovakien 1 guld (4 medaljer)

Spelare med flest VM-poäng

Det finns några spelare som står ut från mängden när vi tittar in gjorda poäng i VM. En klar dominans för gamla Sovjetunionen under deras guldår. Under 70-talet var Sovjetunionen en oslagbar motståndare som gick under namnet The Big Red Machine. Många stora landslag gick i batalj mot det legendariska laget – men förlorade med stora siffror.

Spelare Landslag Poäng Boris Michajlov Sovjetunionen 164 p Valerij Charlamov Sovjetunionen 156 p Aleksandr Maltsev Sovjetunionen 153 p Sergej Makarov Sovjetunionen 124 p Veniamin Aleksandrov Sovjetunionen 116 p Sven Tumba Sverige 113 p Vladimir Marinec Tjeckoslovakien 111 p Anatolij Firsov Sovjetunionen 110 p

Vanliga frågor om ishockey VM 2022

Det bästa och snabbaste viset för att ta reda på de vanligaste frågeställningar inför hockey VM är att läsa vår FAQ. Här tar vi fram svaren på de frågor som är allra mest ställda kring mästerskapet.

Vart spelas ishockey VM 2022?

Värdlandet för ishockey VM 2022 är Finland. Där kommer matcherna att spelas i två städer – Helsingfors (Helsinki) och Tammerfors (Tampere). Sverige spelar alla sina gruppspelsmatcher i Tammerfors.

Vilket lag är regerande mästare?

Kanada vann ishockey VM 2021 efter en spännande straffläggning mot Finland. Det var Kanadas 27:e guld i VM-sammanhang.

Hur stora chanser har Sverige att vinna?

Oddsen hos spelbolagen talar om att Sverige är med bland topp 3 favoriter att vinna VM-guld 2022. Endast Finland och Kanada har lägre odds för att stå som vinnare.

Vilken sida erbjuder bäst odds under hockey VM?

Det finns många spelsidor som erbjuder bra odds under hockey VM. Vi har valt att lägga fram NordicBet, Unibet och Betsson som de spelbolag med bästa oddsen.

Vilket lag har flest VM-guld?

Kanada vinner marathontabellen med 27 guld – lika många som Ryssland/Sovjetunionen. Kanada har dock fler silver- och bronsmedaljer. Sverige har 11 VM-guld.

Vilka lag har Sverige i sin VM-grupp?

Sverige spelare i Grupp B. Där har Tre Kronor sällskap av Tjeckien, Norge, Storbritannien, Österrike, Lettland, USA och Finland.