Streama Ishockey VM 2022 – Live stream & TV

Vad: Ishockey VM 2022 Datum: 13 maj – 29 maj Vart: Helsingfors & Tammerfors, Finland Regerande mästare: Kanada Deltagande lag: 16 st Live stream: > Viaplay TV-kanal: TV6

Hockey VM streams

Det kommer vara möjligt att se alla matcher från hockey VM via live streams hos Viaplay. Det är denna streamsida som har köpt alla rättigheter för att sända ishockeymatcher under VM 2022.

Hos Viaplay kommer det vara gratis att bli medlem. Du kan enkelt och snabbt registrera ett konto. Det är det första steget för att kunna streama hockey VM online.

Det kommer inte vara möjligt att se ishockey VM via live stream gratis med hjälp av Viaplay. Det som krävs är att du signar upp ett abonnemang. Du kan välja mellan flera olika paket som ger dig tillgång till att titta på matcher under ishockey VM.

Det bästa är att du själv går in till Viaplay för att hitta det paket som passar dig allra bäst. Det finns mycket information om priser – samt vad som ingår bland de olika paketen. Det kan vara värt att kolla in deras utbud innan du väljer hur du ska streama hockey VM 2022 via mobil och dator.

Självklart kommer alla Sveriges matcher under hockey VM 2022 att sändas hos Viaplay. För att snabbt komma i gång med din live streaming så kan du gå igenom våra steg här nedanför. Det gör att du snabbt får

Gå till Viaplay

Skapa ett konto gratis

Välj ett abonnemang

Hitta din match

Streama ishockey VM online

Se hockey VM 2022 på TV

Skulle du vilja se ishockey VM 2022 på TV – så kommer det självklart vara möjligt. Det är dock inte alla matcher i hockey VM som sänds på TV. Det kommer vara utvalda matcher – och där med de som drar mest intresse.

Det är Viasat som har köpt upp rättigheterna för att visa hockey VM på TV. Det innebär att det är TV6 som kommer vara den kanal som visar matcherna.

TV6 har tidigare varit en kanal som sänder matcher från hockey VM. Nu tar de på sig uppdraget ännu en gång. Vi är helt övertygande att studion hos Viasat kommer göra ett bra arbete med att visa ishcokey VM 2022 på TV.

Kanal: TV6

Utbud: Utvalda matcher

HD: Ja

Svenska kommentatorer: Ja

TV tider & datum – Spelschema

Här kan du se alla kommande matcher i spelschemat för ishockey VM 2022. Vi hjälper dig att se vilka matcher som spelas idag – samt kommande matcher. Ta gärna hjälp av vårt program för kunna följa med under mästerskapet på bästa tänkbara vis.

Datum & tider Matcher 13/5, kl. 15:20 Frankrike – Slovakien 13/5, kl. 15:20 USA – Lettland 13/5, kl. 19:20 Finland – Norge 13/5, kl. 19:20 Tyskland – Kanada 14/5, kl. 11:20 Danmark – Kazakstan 14/5, kl. 11:20 Sverige – Österrike 14/5, kl. 15:20 Tjeckien – Storbritannien 14/5, kl. 15:20 Schweiz – Italien 14/5, kl. 19:20 Lettland – Finland 14/5, kl. 19:20 Slovakien – Tyskland 15/5, kl. 11:20 Italien – Kanada 15/5, kl. 11:20 Norge – Storbritannien 15/5, kl. 15:20 Österrike – USA 15/5, kl. 15:20 Frankrike – Kazakstan 15/5, kl. 19:20 Tjeckien – Sverige 15/5, kl. 19:20 Danmark – Schweiz 16/5, kl. 15:20 Lettland – Norge 16/5, kl. 15:20 Slovakien – Kanada 16/5, kl. 19:20 Finland – USA 16/5, kl. 19:20 Frankrike – Tyskland 17/5, kl. 15:20 Tjeckien – Österrike 17/5, kl. 15:20 Italien – Danmark 17/5, kl. 19:20 Sverige – Storbritannien 17/5, kl. 19:20 Schweiz – Kazakstan 18/5, kl. 15:20 Frankrike – Italien 18/5, kl. 15:20 Norge – Österrike 18/5, kl. 19:20 Finland – Sverige 18/5, kl. 19:20 Schweiz – Slovakien 19/5, kl. 15:20 Tyskland – Danmark 19/5, kl. 15:20 Storbritannien – USA 19/5, kl. 19:20 Kanada – Kazakstan 19/5, kl. 19:20 Tjeckien – Lettland 20/5, kl. 15:20 Tyskland – Italien 20/5, kl. 15:20 Storbritannien – Finland 20/5, kl. 19:20 Kazakstan – Slovakien 20/5, kl. 19:20 Lettland – Österrike 21/5, kl. 11:20 Danmark – Frankrike 21/5, kl. 11:20 USA – Sverige 21/5, kl. 15:20 Österrike – Finland 21/5, kl. 15:20 Kanada – Schweiz 21/5, kl. 19:20 Italien – Slovakien 21/5, kl. 19:20 Norge – Tjeckien 22/5, kl. 15:20 Storbritannien – Lettland 22/5, kl. 15:20 Kazakstan – Tyskland 22/5, kl. 19:20 Sverige – Norge 22/5, kl. 19:20 Schweiz – Frankrike 23/5, kl. 15:20 Kazakstan – Italien 23/5, kl. 15:20 USA – Tjeckien 23/5, kl. 19:20 Österrike – Storbritannien 23/5, kl. 19:20 Kanada – Danmark 24/5, kl. 11:20 Tyskland – Schweiz 24/5, kl. 11:20 Sverige – Lettland 24/5, kl. 15:20 Slovakien – Danmark 24/5, kl. 15:20 USA – Norge 24/5, kl. 19:20 Kanada – Frankrike 24/5, kl. 19:20 Finland – Tjeckien

Finalspel

Datum & tider Matcher 26/5, kl. 15:20 Kvartsfinal 1 26/5, kl. 15:20 Kvartsfinal 2 26/5, kl. 19:20 Kvartsfinal 3 26/5, kl. 19:20 Kvartsfinal 4 28/5, kl. 15:20 Semifinal 1 28/5, kl. 17:20 Semifinal 2 29/5, kl. 14:20 Bronsmatch 29/5, kl. 19:20 Final

Sveriges matcher (Tre Kronor)

Datum & tider Tre Kronors matcher 14 maj, 11:20 Sverige – Österrike 15 maj, 19:20 Tjeckien – Sverige 17 maj, 19:20 Sverige – Storbritannien 18 maj, 19:20 Finland – Sverige 21 maj, 11:20 USA – Sverige 22 maj, 19:20 Sverige – Norge 24 maj, 11:20 Sverige – Lettland

Om ishockey VM 2022

Värdnationen för VM 2022 i ishockey blir Finland. Det innebär att det finns möjlighet för att många svenskar kommer åka över Östersjön för att stödja Tre Kronor. Vi tror det kommer vara många som åker för att stödja Sveriges landslag i VM.

Matcherna kommer att spelas i två olika arenor i Finland. Ena är Nokia Arena som ligger i Tammerfors. Den andra är Helsingforsarenan som inte helt oväntat ligger i huvudstaden Helsingfors.

Det stora utropstecknet från ishockey VM 2022 är att två länder är blockerade från att delta. Både Ryssland och Belarus har stoppats – och kommer nu inte delta i ishockey VM. Anledningen är som bekant invasionen av Ukraina. Något som gjort att IIHF har tagit et gemensamt beslut för att stänga ut dessa två länder från allt tävlande i internationella turneringar.