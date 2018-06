Jabulani hade en nytt ”grip n’ groove”-teknik, som gav spelarna en boll med stabil flygning och grepp under alla förhållanden. Bollen var än mer rund än sina föregångare.

Tango följer med till Spanien också; vi får se en nästan helt identisk design som fyra år tidigare. Enda skillnaden är storleken på viss del av texten, och att Adidas prytt Spanien-bollen med sin klassiska ros. Kvaliteten på bollen var däremot utvecklad. Adidas hade lagt gummi över sömmarna för att hindra vatten från att sippra igenom, och detta var den första bollen med vattentåliga egenskaper. Dock slets gummit efter en kort tid och behövde bytas under matchen. Tango España var den sista riktiga läderbollen.

Argentina väljer att ändra en del på designen, men inte alltför mycket. De vitsvarta färgerna är kvar, men man väljer att experimentera en aning med mönstret. De helsvarta rutorna har ersatts av svarta triangelliknande former. Designen skulle representera elegans, dynamik och passion.

Här har vi något nytt, däremot. Mexikos boll var den första VM-bollen med det numera klassiska vitsvarta mönstret. VM 1970 var det första världsmästerskapet som livesändes i TV, och denna färgdesign gjorde att bollen var enklare att se på den svartvita sändningen. Namnet ”Telstar” står för ”star of television”. Bollen är tillverkad av Adidas, som började att tillverka fotbollar år 1963 och gjorde här tillverkade sin första VM-boll. Sedan 1970 har Adidas gjort alla VM-bollar.

VM i Ryssland börjar idag, där hemmanationen tar sig an Saudiarabien i öppningsmatchen. Klockan 17:00 tas den första avsparken med 2018 års VM-boll. Vi tar tillfället i akt att se tillbaka på VM-bollar genom tiderna. Vi börjar från 1958, med den bollen som gav Sverige ett VM-silver på hemmaplan. Sedan går vi framåt, och granskar alla VM-bollar därefter.

