VM 2022 Fantasy

Så fungerar World Cup fantasy football

För att komma igång med ditt fantasy team inför VM 2022 – så behöver du först välja en sida som erbjuder denna typ av tjänst. Det finns versioner som både är gratis eller kostar en insats.

När du valt en sida att spela på så kommer du att ställas inför ett val. Du ska med hjälp av en fast budget placera ut spelare i ditt VM-lag. Du väljer ut spelare som du tror kommer vara extra bra under VM 2022.

När du känner dig säker på ditt val – så lämnar du in truppen. Det är viktigt att du fastställt din trupp innan ”deadline”. Efter en deadline så kommer inga förändringar av ditt fantasy team kunna göras.

När du väl har låst in ditt lag så är det bara att vänta in matcherna. Du kan följa alla VM matcher idag & schema på vår hemsida. Där kommer du även få information hur du kan sända VM 2022 på TV eller live streaming.

När matcherna har spelats så kommer en poäng att delas ut till dig. Ju högre poäng du har – desto bättre val av spelare har du gjort. Den som lyckas bäst när VM 2022 är över kommer att vinna ligan. Beroende om du spelar gratis – eller för riktiga pengar – så belönas du med storvinst eller bara äran.